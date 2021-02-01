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09:06 (мск), источник: Vesti.kz

Новый тренер «Актобе» отказался от опытного казахстанского футболиста

Футбольному клубу «Актобе» не подошел 34-летний полузащитник Мирам Сапанов. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

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Источник: Reuters

Отмечается, что опытный игрок прибыл на просмотр десять дней назад.

Сапанов предыдущий сезон отыграл в «Жетысу», проведя 13 матчей. Также в его карьере были «Акжайык», «Кыран» и «Каспий».

Напомним, по итогам сезона 2020 года «Актобе» вернулся из первой лиги в КПЛ, в межсезонье новым главным тренером команды стал Алексей Бага из Беларуси.

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