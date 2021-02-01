Новый тренер «Актобе» отказался от опытного казахстанского футболиста

Отмечается, что опытный игрок прибыл на просмотр десять дней назад.

Сапанов предыдущий сезон отыграл в «Жетысу», проведя 13 матчей. Также в его карьере были «Акжайык», «Кыран» и «Каспий».

Напомним, по итогам сезона 2020 года «Актобе» вернулся из первой лиги в КПЛ, в межсезонье новым главным тренером команды стал Алексей Бага из Беларуси.