Александр Меркель подорожал на полмиллиона евро

Согласно данным Transfermarkt, 28-летний полузащитник подорожал на полмиллиона евро, а именно вырос в цене с 1 до 1,5 миллиона.

В нынешний клуб он перешел осенью, подписав контракт до лета 2022 года. До этого играл за нидерландский «Хераклес». Также в его карьере были «Адмира Ваккер» (Австрия), «Бохум» (Германия), «Милан» (Италия) и другие клубы.