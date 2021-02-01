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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель подорожал на полмиллиона евро

Изменилась трансферная стоимость казахстанского футболиста Александра Меркеля из «Аль-Фейсали» (Саудовская Аравия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Согласно данным Transfermarkt, 28-летний полузащитник подорожал на полмиллиона евро, а именно вырос в цене с 1 до 1,5 миллиона.

В нынешний клуб он перешел осенью, подписав контракт до лета 2022 года. До этого играл за нидерландский «Хераклес». Также в его карьере были «Адмира Ваккер» (Австрия), «Бохум» (Германия), «Милан» (Италия) и другие клубы.

В нынешнем сезоне он отыграл 14 матчей, «Аль-Фейсали» идет на 14-м месте из 16 в национальном чемпионате, набрав 17 очков в 16 играх.

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