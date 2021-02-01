Александр Меркель подорожал на полмиллиона евро
Изменилась трансферная стоимость казахстанского футболиста Александра Меркеля из «Аль-Фейсали» (Саудовская Аравия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Изменилась трансферная стоимость казахстанского футболиста Александра Меркеля из «Аль-Фейсали» (Саудовская Аравия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным Transfermarkt, 28-летний полузащитник подорожал на полмиллиона евро, а именно вырос в цене с 1 до 1,5 миллиона.
В нынешний клуб он перешел осенью, подписав контракт до лета 2022 года. До этого играл за нидерландский «Хераклес». Также в его карьере были «Адмира Ваккер» (Австрия), «Бохум» (Германия), «Милан» (Италия) и другие клубы.
В нынешнем сезоне он отыграл 14 матчей, «Аль-Фейсали» идет на 14-м месте из 16 в национальном чемпионате, набрав 17 очков в 16 играх.