Белорусский полузащитник Антон Путило вернулся в ФК «Динамо-Минск»

Впервые в состав минских динамовцев Антон Путило попал в 2004 году и с небольшим перерывом выступал в нем до 2010 года. В 2008-м он провел 3 матча в немецком «Гамбурге», после чего вернулся в Минск. Выступая в столичном «Динамо», он стал чемпионом Беларуси и дважды серебряным призером национального первенства. В составе динамовцев Антон Путило, которому сейчас 33 года, провел 111 матчей, в которых забил 15 мячей. С 2010 по 2013 годы Антон Путило вновь играл в бундеслиге в составе «Фрайбурга», после чего в его карьере были российские клубы — нижегородская «Волга» и московское «Торпедо», а также турецкие «Газиантепспор», «Анкарагюджю» и «Алтай», из которого он сейчас перешел в минское «Динамо». Ранее динамовский состав усилили черногорский форвард Душан Бакич, полузащитник из Кот-д’Ивуара Жан Марель По и опытные белорусские футболисты — вратарь Егор Хаткевич, защитник Никита Наумов, полузащитники Сергей Кисляк, Александр Селява и Артем Быков.