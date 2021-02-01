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12:09 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист близок к возвращению в КПЛ из Европы

В свое время привлекался в молодежную сборную.

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Бывший футболист белорусской «Белшины» Максим Грек ведет переговоры с рядом казахстанских команд, сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Акжайык

27-летний защитник интересен уральскому «Акжайыку», а также «Махтааралу» из Туркестанской области. Клуб первой лиги ставит перед собой амбициозные задачи и готов подписать с ним соглашение в ближайшее время.

Ранее Грек покинул «Белшину», в составе которой выступал в высшем дивизионе чемпионата Беларуси. Всего за этот клуб сыграл 11 матчей.

До переезда в Беларусь выступал в Латвии, защищая цвета «Даугавпилса». Также имеет опыт выступлений за молодежный состав российских «Химок», шымкентского «Ордабасы» и столичного «Байтерека». За молодежную сборную Казахстана уроженец Молдовы сыграл четыре матча.

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