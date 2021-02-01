Казахстанский футболист близок к возвращению в КПЛ из Европы

Бывший футболист белорусской «Белшины» Максим Грек ведет переговоры с рядом казахстанских команд, сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Акжайык

27-летний защитник интересен уральскому «Акжайыку», а также «Махтааралу» из Туркестанской области. Клуб первой лиги ставит перед собой амбициозные задачи и готов подписать с ним соглашение в ближайшее время.

Ранее Грек покинул «Белшину», в составе которой выступал в высшем дивизионе чемпионата Беларуси. Всего за этот клуб сыграл 11 матчей.