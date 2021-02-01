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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков взял на просмотр казахстанца из РПЛ

У него действующий контракт с российским клубом.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник Акмаль Бахтияров находится на просмотре в костанайском «Тоболе», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Тобол Кс

22-летний футболист перешел в «Сочи» в январе 2019-го и за два года провел 11 неполных матчей, в основном выходя в концовке. У игрока действующий контракт с российским клубом, поэтому в команду КПЛ он может перейти на правах аренды.

Ранее полузащитник выступал за армянский «Ноа» и молодежный состав «Кайрата».

Напомним, «Тобол» по итогам КПЛ-2020 занял второе место и будет представлять Казахстан в еврокубках.

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