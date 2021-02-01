Участник еврокубков взял на просмотр казахстанца из РПЛ
У него действующий контракт с российским клубом.
У него действующий контракт с российским клубом.
Полузащитник Акмаль Бахтияров находится на просмотре в костанайском «Тоболе», сообщает KazFootball.kz.
22-летний футболист перешел в «Сочи» в январе 2019-го и за два года провел 11 неполных матчей, в основном выходя в концовке. У игрока действующий контракт с российским клубом, поэтому в команду КПЛ он может перейти на правах аренды.
Ранее полузащитник выступал за армянский «Ноа» и молодежный состав «Кайрата».
Напомним, «Тобол» по итогам КПЛ-2020 занял второе место и будет представлять Казахстан в еврокубках.