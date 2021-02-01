Давид Лория улетел в Катар для поиска инвестора для «Астаны»
Он отбыл в составе внушительной делегации.
Он отбыл в составе внушительной делегации.
Казахстанская делегация с пулом инвестиционных проектов отбыла в Катар. Как сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Основная цель поездки — привлечение инвесторов для различных проектов. Лория намерен сделать это для столичного клуба.
«Также Лория намерен посетить нашумевшую на весь мир академию Aspire. Если вы не слышали о ней, то из этого текста все станет понятно. Это нереально крутой проект. И если “Астане” удастся стать их партнерами, то этому можно будет только поаплодировать. Но так далеко заглядывать пока рановато. Для начала бы просто суметь привлечь инвестиции. Учитывая нынешнюю финансовую ситуацию в “Астане”, поездка Давида в Катар может реально спасти клуб», — пишет Кожахмет.