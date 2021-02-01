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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Давид Лория улетел в Катар для поиска инвестора для «Астаны»

Он отбыл в составе внушительной делегации.

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Источник: Reuters

Казахстанская делегация с пулом инвестиционных проектов отбыла в Катар. Как сообщает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале, в ее числе три вице-министра из различных секторов, председатель комитета по инвестициям МИД РК Аскар Шокыбаев, а также исполнительный директор ФК «Астана» Давид Лория.

Основная цель поездки — привлечение инвесторов для различных проектов. Лория намерен сделать это для столичного клуба.

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«Также Лория намерен посетить нашумевшую на весь мир академию Aspire. Если вы не слышали о ней, то из этого текста все станет понятно. Это нереально крутой проект. И если “Астане” удастся стать их партнерами, то этому можно будет только поаплодировать. Но так далеко заглядывать пока рановато. Для начала бы просто суметь привлечь инвестиции. Учитывая нынешнюю финансовую ситуацию в “Астане”, поездка Давида в Катар может реально спасти клуб», — пишет Кожахмет.

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