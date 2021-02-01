Форвард сборной Грузии близок к переходу в «Астану»

Грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе в ближайшее время может стать игроком «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz. Планируется, что он заменит Пиероса Сотириу.

Команда Астана

На данный момент стороны ведут переговоры, но сделка весьма вероятна, срок контракта — один год. Лобжанидзе интересен главному тренеру «Астаны» Андрею Тихонову, который готов сделать ставку на грузинского нападающего в будущем сезоне.

Отметим, что в КПЛ-2020 форвард выступал за «Кайсар», в 13 играх он забил семь мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.