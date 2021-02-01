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13:25 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Грузии близок к переходу в «Астану»

Он уже два года выступает в КПЛ.

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Грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе в ближайшее время может стать игроком «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz. Планируется, что он заменит Пиероса Сотириу.

Команда
Астана

На данный момент стороны ведут переговоры, но сделка весьма вероятна, срок контракта — один год. Лобжанидзе интересен главному тренеру «Астаны» Андрею Тихонову, который готов сделать ставку на грузинского нападающего в будущем сезоне.

Отметим, что в КПЛ-2020 форвард выступал за «Кайсар», в 13 играх он забил семь мячей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Также напомним, что в нынешнее межсезонье «Астана» уже рассталась с нападающим сборной Казахстана Алексеем Щеткиным. Помимо него, из атакующих игроков команду может покинуть Пиерос Сотириу, «Астана» намерена продать киприота из-за  высокой зарплаты.

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