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14:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Безликий» Миранчук «играет на цыпочках». Итальянские СМИ уничтожили российского полузащитника

Алексей Миранчук получил очень низкие оценки за свою игру в матче с «Лацио» (1:3), в котором он провел на поле 53 минуты.

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Источник: AP 2020

В прошлую среду «Аталанта» обыграла в Бергамо «Лацио» в Кубке Италии (3:2) и вышла в полуфинал этого турнира. Решающий гол тогда забил Алексей Миранчук. В воскресенье «Лацио» уверенно взял реванш (3:1), победив соперника в серии А на его поле.

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Миранчук, как и в кубковом матче, в воскресенье вышел в стартовом составе. Проведя на поле 53 минуты, он стал одним из худших игроков в своей команде. Вот оценки трех изданий.

La Gazzetta dello Sport: 5,0. Такой же низкий балл у Паломино, Руджери, де Рона и Иличича. Заменивший Миранчука Пашалич получил 6,0.

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Corriere dello Sport: 5,0. То же самое у Паломино, Джимсити, Иличича и Ламмерса. Вышедший вместо Алексея хорват заработал 6,5.

L’Eco di Bergamo: 4,5. Такая же оценка у Голлини и Иличича. У Пашалича — 6,5.

Краткий комментарий от La Gazzetta dello Sport: «Слишком невнятная игра, никакой остроты».

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Corriere dello Sport: «Ему вновь доверили место в стартовом составе, как и в четвертьфинале Кубка Италии, только на этот раз он не смог принести такую же пользу. Был на поле безликим».

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L’Eco di Bergamo: «Неожиданно вышел в стартовом составе. Изначально занял место левого нападающего. Провел на поле около часа (10 минут в роли правого нападающего) и не подал сигналов к улучшению игры. Такое впечатление, что он играет на цыпочках, но в таком состоянии он не конкурентоспособен. Ему надо это осознать…».

Следующий матч «Аталанты» — уже 3 февраля. Команда Джан Пьеро Гасперини сыграет первый полуфинальный матч Кубка Италии против «Наполи» (ответная встреча — 10 февраля).

Георгий Кудинов

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