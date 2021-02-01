«Все уже знают наши задачи». Вагнер Лав рассказал о целях «Кайрата» на сезон КПЛ и Лигу чемпионов

Нападающий ФК «Кайрат» Вагнер Лав рассказал о подготовке к новому сезону, сообщается на сайте клуба. Он отметил, что команда будет не только нацелена на чемпионство в КПЛ, но и на победы в Суперкубке и Кубке Казахстана.

— Вагнер, как проходят сборы?

— Слава богу, предсезонная подготовка идет хорошо, мы очень много и хорошо работаем. Мы очень сконцентрированы на тренировочном процессе, чтобы провести хорошую подготовку, благодаря которой мы постараемся добиться поставленных целей в этом году. Поэтому, до сегодняшнего дня, подготовка проходит очень продуктивно.

Команда Кайрат

— На втором УТС вам предстоит встретиться со старыми соперниками — «Динамо» Москва и «Крылья Советов». Не вызывают эти матчи ностальгию?

— Ностальгия? Нет, нет ностальгии. Я просто люблю играть, вне зависимости, с какой командой, вне зависимости от места. Да, конечно, это клубы, против которых я уже играл и был счастлив. Надеюсь, что так и продолжится, несмотря на то, что это товарищеские игры во время предсезонных сборов. Я уверен, что смогу со своими партнерами добиться хороших результатов и провести хорошую подготовку к нашим предстоящим играм в чемпионате.

— Какие задачи ставите перед собой на новый сезон?

— Все уже знают наши задачи на предстоящий сезон, мы снова хотим стать чемпионами. Мы будем очень много работать для этого. В этом году есть еще Суперкубок и Кубок страны. И поэтому нам нужно прежде всего поставить в головах задачу, что во всех турнирах, в которых мы будем принимать участие, нужно побеждать. Также мы будем участвовать в отборочных раундах Лиги чемпионов. Это одна из больших целей клуба и игроков: постараться пробиться в групповую стадию турнира.

— В прошлом сезоне вам удалось забить девять мячей за полгода, планируете удвоить эту цифру в предстоящем сезоне?

— Даже не шесть месяцев, а за четыре-пять месяцев. В ноябре я сыграл две или даже всего одну игру, потому что там была пауза сборных команд, выходные. Поэтому будем учитывать, что я сыграл 4,5 — пять месяцев всего. Я был счастлив, забив голы и отдав некоторые голевые передачи. В этом году у меня большое желание и настрой забить максимально возможное количество голов и также отдавать голевые передачи. Хочу помогать клубу и своим партнерам добиваться результатов в играх. Это мои цели и мой настрой на предстоящий сезон. Буду стараться поддерживать такой же высокий уровень в каждом матче.