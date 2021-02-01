Тоже в РПЛ? Еще один футболист сборной Казахстана отсутствовал на сборах «Астаны»

34-летний защитник сборной Казахстана Евгений Постников отсутствовал на прошедших сборах «Астаны», сообщает KazFootball.kz.

Команда Астана

Столичный клуб проводил УТС в Нур-Султане с 15 по 30 января. Постникова не было, несмотря на контракт, который действует до конца 2021 года.

Напомним, защитник выступает за «Астану» с 2014 года. В 2016-м на правах аренды он отправлялся в латвийский «Вентспилс», после чего вернулся.

Всего за столичный клуб он сыграл 223 матча во всех турнирах, забил пять мячей и выполнил пять голевых передач.