Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
31.01
Гранада
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
31.01
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
31.01
Рома
Верона
31
Футбол. Зарубежный
31.01
Барселона
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
31.01
Нант
Монако
12
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
14:43 (мск), источник: Vesti.kz

Тоже в РПЛ? Еще один футболист сборной Казахстана отсутствовал на сборах «Астаны»

Уже ряд игроков столичного клуба перебрались в Россию.

Наверх

34-летний защитник сборной Казахстана Евгений Постников отсутствовал на прошедших сборах «Астаны», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Астана

Столичный клуб проводил УТС в Нур-Султане с 15 по 30 января. Постникова не было, несмотря на контракт, который действует до конца 2021 года.

Напомним, защитник выступает за «Астану» с 2014 года. В 2016-м на правах аренды он отправлялся в латвийский «Вентспилс», после чего вернулся.

Всего за столичный клуб он сыграл 223 матча во всех турнирах, забил пять мячей и выполнил пять голевых передач.

Напомним, что в это межсезонье сразу три игрока сборной Казахстана перебрались из «Астаны» в премьер-лигу России — это Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Американцы просят Капризова чаще бросать, а он снова сделал гол
Немецкого тренера «Спартака» обвинили в неуважении к России
Итальянские СМИ: «Безликий» Миранчук «играет на цыпочках»
«Наконец избавились». Уход Промеса не огорчил фанов «Аякса»
Источник: Вместо Минска матчи ЧМ по хоккею примет Братислава
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Готовимся к сезону подарков вместе с AliExpress
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь