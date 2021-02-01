Тоже в РПЛ? Еще один футболист сборной Казахстана отсутствовал на сборах «Астаны»
Уже ряд игроков столичного клуба перебрались в Россию.
Уже ряд игроков столичного клуба перебрались в Россию.
34-летний защитник сборной Казахстана Евгений Постников отсутствовал на прошедших сборах «Астаны», сообщает KazFootball.kz.
Столичный клуб проводил УТС в
Напомним, защитник выступает за «Астану» с 2014 года. В 2016-м на правах аренды он отправлялся в латвийский «Вентспилс», после чего вернулся.
Всего за столичный клуб он сыграл 223 матча во всех турнирах, забил пять мячей и выполнил пять голевых передач.
Напомним, что в это межсезонье сразу три игрока сборной Казахстана перебрались из «Астаны» в