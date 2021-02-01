Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
31.01
Гранада
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
31.01
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
31.01
Рома
Верона
31
Футбол. Зарубежный
31.01
Барселона
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
31.01
Нант
Монако
12
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
15:42 (мск), источник: Газета.Ру

Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с клубом, сообщает El Mundo.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В своих сообщениях в Instagram аргентинец критиковал бывшего спортивного директора Эрика Абидаля, а также выражал недовольство переговорами руководства о снижении зарплаты сотрудникам и уходом из каталонского клуба нападающего Луиса Суареса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

«Игрок обязуется не использовать социальные сети во время, когда он находится в рамках дисциплины клуба, и особенно, но не ограничиваясь этим, во время матчей, тренировок и сборов», — говорится в контракте, условия которого опубликовала испанская газета.

31 января El Mundo обнародовало детали контракта аргентинца с каталонским клубом, согласно которым за четыре года нападающий получит €555 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обязана заплатить капитану Лионелю Месси почти €39 млн через две недели после истечения его действующего контракта.

Читайте также
 Медведев назвал деятельность Навального «циничной и разнузданной»
Как коронавирус угрожает мужской фертильности
Стали известны новые детали полумиллиардного контракта Месси
Игрок рижского «Динамо» уволен за кражу клюшки у Ильи Ковальчука
Источник сообщил о подтвержденном допинге у Шубенкова
«Наконец избавились». Уход Промеса не огорчил фанов «Аякса»
Итальянские СМИ: «Безликий» Миранчук «играет на цыпочках»
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Готовимся к сезону подарков вместе с AliExpress
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь