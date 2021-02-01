Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной»

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В своих сообщениях в Instagram аргентинец критиковал бывшего спортивного директора Эрика Абидаля, а также выражал недовольство переговорами руководства о снижении зарплаты сотрудникам и уходом из каталонского клуба нападающего Луиса Суареса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2f6e5b45913abc6c354f" data-vnd="2f6e5b45913abc6c354f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2f6e5b45913abc6c354f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Игрок обязуется не использовать социальные сети во время, когда он находится в рамках дисциплины клуба, и особенно, но не ограничиваясь этим, во время матчей, тренировок и сборов», — говорится в контракте, условия которого опубликовала испанская газета.

31 января El Mundo обнародовало детали контракта аргентинца с каталонским клубом, согласно которым за четыре года нападающий получит €555 млн.