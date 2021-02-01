Стали известны новые детали полумиллиардного контракта Месси

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

По информации источника, в соглашении аргентинца есть пункт о дополнительных выплатах в случае его ухода из команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2f6e5b45913abc6c354f" data-vnd="2f6e5b45913abc6c354f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2f6e5b45913abc6c354f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

В этом случае форвард получит от клуба 39 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. Кроме того, в материале говорится, что Месси несколько раз нарушил один из пунктов контракта с «Барселоной», в котором запрещается критиковать в соцсетях сотрудников и руководство клуба.

31 января El Mundo раскрыло детали контракта Месси в «Барселоне». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро. Аргентинец заявил, что подаст на газету в суд, и захотел уйти из «Барселоны» после случившегося. Сине-гранатовые отрицают причастность сотрудников клуба к утечке данных.