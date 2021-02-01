Хавьер Тебас — о контракте Месси: Без пандемии доход от лучшего игрока в истории компенсирует эти затраты
По словам Хавьера Тебаса, Covid-19, а не контракт Лео, привел к финансовому кризису клуба.
По словам Хавьера Тебаса, Covid-19, а не контракт Лео, привел к финансовому кризису клуба.
«Сложное финансовое положение “Барселоны” — это не вина Месси, а, скорее, последствия Covid-19», — сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас об утечке контракта с Лионелем Месси, как его цитирует BarcaUniversal.
«Без пандемии доход, полученный от лучшего игрока в истории, компенсирует эти затраты. Некоторые СМИ несправедливо относятся к этой проблеме», — сказал Тебас.