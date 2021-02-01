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16:26 (мск), источник: Sports.Ru

Хавьер Тебас — о контракте Месси: Без пандемии доход от лучшего игрока в истории компенсирует эти затраты

По словам Хавьера Тебаса, Covid-19, а не контракт Лео, привел к финансовому кризису клуба.

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Источник: AP 2020

«Сложное финансовое положение “Барселоны” — это не вина Месси, а, скорее, последствия Covid-19», — сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас об утечке контракта с Лионелем Месси, как его цитирует BarcaUniversal.

«Без пандемии доход, полученный от лучшего игрока в истории, компенсирует эти затраты. Некоторые СМИ несправедливо относятся к этой проблеме», — сказал Тебас.

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