Иско чувствует себя униженным тренерским штабом после последнего матча
Когда «Мадрид» проигрывал «Леванте» и нуждался в заменах, Беттони решил выпустить Серхио Аррибаса на поле на 82-й минуте.
Когда «Мадрид» проигрывал «Леванте» и нуждался в заменах, Беттони решил выпустить Серхио Аррибаса на поле на 82-й минуте.
Тот факт, что вместо Иско выходит 19-летний полузащитник, испанец расценил как унижение, сообщает AS.
Поэтому Иско еще раз пояснил, что в случае крайнего выгодного предложения он предпочитает покинуть клуб в январе.
Несмотря на уход Эдегора, тренерский штаб не очень уважает Иско, учитывая его последние выступления.