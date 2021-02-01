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16:43 (мск), источник: Sports.Ru

Иско чувствует себя униженным тренерским штабом после последнего матча

Когда «Мадрид» проигрывал «Леванте» и нуждался в заменах, Беттони решил выпустить Серхио Аррибаса на поле на 82-й минуте.

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Источник: AP 2020

Тот факт, что вместо Иско выходит 19-летний полузащитник, испанец расценил как унижение, сообщает AS.

Поэтому Иско еще раз пояснил, что в случае крайнего выгодного предложения он предпочитает покинуть клуб в январе.

Несмотря на уход Эдегора, тренерский штаб не очень уважает Иско, учитывая его последние выступления.

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