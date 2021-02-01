Казахстанец из чемпионата России не подошел клубу КПЛ
У него действующий контракт с командой РПЛ.
У него действующий контракт с командой РПЛ.
Футболист российского «Сочи» и молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров не прошел просмотр в «Тоболе», передает
Проведя несколько дней в составе костанайской команды, 22-летний полузащитник покинул расположение клуба.
Отмечается, что у Бахтиярова есть другие варианты продолжения карьеры как в Казахстане, так и в Европе.
У игрока действующий контракт с «Сочи», в который он перешел в 2019 году и за два года провел 11 матчей. Также Бахтияров выступал за армянский клуб «Ноа» и родной «Кайрат».