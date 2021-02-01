Казахстанец из чемпионата России не подошел клубу КПЛ

Отмечается, что у Бахтиярова есть другие варианты продолжения карьеры как в Казахстане, так и в Европе.

У игрока действующий контракт с «Сочи», в который он перешел в 2019 году и за два года провел 11 матчей. Также Бахтияров выступал за армянский клуб «Ноа» и родной «Кайрат».