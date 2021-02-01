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17:38 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец из чемпионата России не подошел клубу КПЛ

У него действующий контракт с командой РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист российского «Сочи» и молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров не прошел просмотр в «Тоболе», передает meta-ratings.kz.

Команда
Тобол Кс

Проведя несколько дней в составе костанайской команды, 22-летний полузащитник покинул расположение клуба.

Отмечается, что у Бахтиярова есть другие варианты продолжения карьеры как в Казахстане, так и в Европе.

У игрока действующий контракт с «Сочи», в который он перешел в 2019 году и за два года провел 11 матчей. Также Бахтияров выступал за армянский клуб «Ноа» и родной «Кайрат».

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