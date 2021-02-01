Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Осасуна
Футбол. Зарубежный
31.01
Гранада
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
31.01
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
10
Футбол. Зарубежный
31.01
Рома
Верона
31
Футбол. Зарубежный
31.01
Барселона
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
31.01
Нант
Монако
12
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
10СКА разгромил «Спартак»
18:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Тараз» представил нового тренера

Клуб сделал это перед УТС в Турции.

Наверх

Игрокам «Тараза» перед отъездом на учебно-тренировочный сбор в Турцию был представлен новый главный тренер, передает meta-ratings.kz.

Команда
Тараз

Им, как и ожидалось, стал бывший наставник сборной Армении и «Тобола» Вардан Минасян.

Новый тренер жамбылцев прибыл накануне, побывал на встрече с руководством региона, а затем был представлен новой команде.

Завтра, 2 февраля, «Тараз» вылетает на сборы в Анталию, где футболисты уже будут работать под руководством Минасяна.

Контракты с потенциальными новичками будут заключаться там же.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Барселона» задолжала Месси 63,5 млн евро
Игрок рижского «Динамо» уволен за кражу клюшки у Ильи Ковальчука
У клуба РПЛ осталось девять футболистов
«Наконец избавились». Уход Промеса не огорчил фанов «Аякса»
В Москве закрылся Музей хоккея
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Готовимся к сезону подарков вместе с AliExpress
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь