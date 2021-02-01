«Тараз» представил нового тренера

Игрокам «Тараза» перед отъездом на учебно-тренировочный сбор в Турцию был представлен новый главный тренер, передает meta-ratings. kz.

Команда Тараз

Им, как и ожидалось, стал бывший наставник сборной Армении и «Тобола» Вардан Минасян.

Новый тренер жамбылцев прибыл накануне, побывал на встрече с руководством региона, а затем был представлен новой команде.

Завтра, 2 февраля, «Тараз» вылетает на сборы в Анталию, где футболисты уже будут работать под руководством Минасяна.