«Тараз» представил нового тренера
Клуб сделал это перед УТС в Турции.
Клуб сделал это перед УТС в Турции.
Игрокам «Тараза» перед отъездом на
Им, как и ожидалось, стал бывший наставник сборной Армении и «Тобола» Вардан Минасян.
Новый тренер жамбылцев прибыл накануне, побывал на встрече с руководством региона, а затем был представлен новой команде.
Завтра, 2 февраля, «Тараз» вылетает на сборы в Анталию, где футболисты уже будут работать под руководством Минасяна.
Контракты с потенциальными новичками будут заключаться там же.