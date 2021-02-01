«Торпедо-БелАЗ» и «Неман» победили в матчах турнира в Жодино
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На искусственном поле жодинского стадиона «Торпедо» стартовал традиционный предсезонный турнир «Белазовец-2021», сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На искусственном поле жодинского стадиона «Торпедо» стартовал традиционный предсезонный турнир «Белазовец-2021», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке 1-й группы хозяева соревнований футболисты «Торпедо-БелАЗ» обыграли «Слуцк» со счетом 2:0.
Во второй игре гродненский «Неман» оказался сильнее «Ислочи» из Минского района — 3:1.
Во втором предварительном квартете первые игры состоятся 2 февраля. Здесь выступят представители 1-й лиги национального чемпионата — дзержинский «Арсенал», минские «Крумкачы» и бобруйская «Белшина», а также дублирующий состав минского «Динамо». После завершения группового этапа состоятся стыковые матчи за итоговые места.
Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты «Слуцка» победили «Смолевичи» со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский «Неман» одолел «Витебск» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).