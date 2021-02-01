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18:59 (мск), источник: Sport24

«Барселона» задолжала Месси 63,5 млн евро

«Барселона», испытывающая серьезные финансовые проблемы, имеет долги по зарплате перед футболистами, включая нападающего Лионеля Месси.

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По информации Marca, до конца января каталонский клуб должен был выплатить 33-летнему аргентинскому футболисту 72 миллиона евро, но Месси на данный момент получил только 8,5 миллиона. Таким образом, «Барселона» должна Лионелю еще 63,5 миллиона евро. Отмечается, что в эту сумму входят зарплата и выплаты за имиджевые права.

В конце прошлой недели в СМИ утекли данные о четырехлетнем контракте Месси, который был подписан в 2017 году. Его общая стоимость составляет более 555 миллионов евро.

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