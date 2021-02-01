«Барселона» задолжала Месси 63,5 млн евро
«Барселона», испытывающая серьезные финансовые проблемы, имеет долги по зарплате перед футболистами, включая нападающего Лионеля Месси.
«Барселона», испытывающая серьезные финансовые проблемы, имеет долги по зарплате перед футболистами, включая нападающего Лионеля Месси.
По информации Marca, до конца января каталонский клуб должен был выплатить 33-летнему аргентинскому футболисту 72 миллиона евро, но Месси на данный момент получил только 8,5 миллиона. Таким образом, «Барселона» должна Лионелю еще 63,5 миллиона евро. Отмечается, что в эту сумму входят зарплата и выплаты за имиджевые права.
В конце прошлой недели в СМИ утекли данные о четырехлетнем контракте Месси, который был подписан в 2017 году. Его общая стоимость составляет более 555 миллионов евро.