«Барселона» задолжала Месси 63,5 млн евро

По информации Marca, до конца января каталонский клуб должен был выплатить 33-летнему аргентинскому футболисту 72 миллиона евро, но Месси на данный момент получил только 8,5 миллиона. Таким образом, «Барселона» должна Лионелю еще 63,5 миллиона евро. Отмечается, что в эту сумму входят зарплата и выплаты за имиджевые права.