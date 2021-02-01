Дебют на ноль, победа над «Астаной» и вызов в сборную. Как проявили себя молодые вратари в КПЛ-2020

В КПЛ-2020 сразу несколько молодых казахстанских вратарей сумели проявить себя. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как они выступали в чемпионате и чем запомнились.

Данил Устименко («Кайрат»)

20-летний вратарь «Кайрата» в 2020 году дебютировал в премьер-лиге. Доверие Алексея Шпилевского вылилось в восемь матчей голкипера в КПЛ. Устименко пропустил восемь мячей. В одном из них «Кайрат» проиграл «Кызыл-Жар СК» (2:3), а также сыграл вничью с «Кайсаром». Было это, уже когда алматинцы решили задачу по завоеванию чемпионства.

Были в его исполнении и ошибки. Например, в матче с «Шахтером» это стоило «Кайрату» победы. Впрочем, Устименко смотрелся на дистанции убедительно и даже заслужил приглашение в сборную Казахстана, но в матчах Лиги наций участия не принимал. Впрочем, судя по его потенциалу, Устименко может в будущем претендовать на выступление в национальной команде.

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Мухамеджан Сейсен («Тараз»)

Экс-вратарь молодежной сборной Казахстана провел второй сезон в КПЛ в составе «Тараза», став основным голкипером этого клуба. В 2019 году Сейсен сыграл 17 матчей за клуб. В 2020 году Сейсен закрепил свой статус в «Таразе». Он десять раз выходил на поле, пропустив семь голов. В матче с «Шахтером» Сейсен допустил грубую ошибку, которая вылилась в его автогол, но в целом благодаря своей игре 21-летний вратарь заслужил доверие тренерского штаба «Тараза».

В ноябре он получил вызов в сборную Казахстана, но участия в матчах Лиги наций не принимал.

Команда Кайрат

Бекхан Шайзада («Ордабасы»)

22-летний вратарь третий сезон проводит в премьер-лиге. В 2018 и 2019 годах он, в общей сложности, сыграл девять матчей за «Ордабасы». В КПЛ-2020 Шайзада навязал конкуренцию Владимиру Плотникову. В сезоне-2020 у него восемь матчей и 13 пропущенных мячей. Кроме того, Шайзада сыграл в единственном матче «Ордабасы» в Лиге Европы, где шымкентцы уступили румынскому «Ботошани».

Егор Цуприков («Шахтер»)

23-летний Цуприков был заявлен за «Шахтер» не как основной вратарь. Но в КПЛ-2020 сыграл больше, чем Тимурбек Закиров (шесть матчей), и одинаковое количество раз с Давидом Юрченко выходил на поле. У обоих по семь игр. Три матча он отстоял на ноль, а там, где пропускал голы, «Шахтер» все равно выигрывал в том числе и встречу с «Астаной». Лишь в одной встрече «горняки» с Цуприковым в воротах уступили. Это произошло в 20-м туре в матче с «Жетысу». В целом с Цуприковым можно связывать выход «Шахтера» в еврокубки. Он принял участие во всех последних ключевых матчах. Для него это второй сезон в премьер-лиге. В 2019 году он провел две игры за «Шахтер». Сообщается, что он покинул «Шахтер».

Вадим Петров («Кызыл-Жар СК»)

20-летний вратарь «Кызыл-Жар СК» дебютировал в премьер-лиге. В КПЛ-2020 он провел две игры, пропустив два мяча. Один гол в его ворота произошел в матче с «Астаной», где столичный клуб одержал победу (1:0), а второй мяч он пропустил в игре с «Кайсаром». В этой встрече «Кызыл-Жар СК» победил — 2:1. В этих матчах Петров совершил несколько эффектных сейвов.

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Динмухамед Жомарт («Кайрат»)

20-летний футболист «Кайрата» был заявлен за клуб в качестве третьего вратаря. В сезоне-2020 он в основном играл в первой лиге за «Кайрат-Жастар» (шесть матчей). В КПЛ Жомарт провел одну встречу. Он дебютировал в заключительном матче КПЛ-2020 против «Тараза». Жомарт провел первый тайм и сохранил ворота в неприкосновенности. Конечно, судить об уровне этого голкипера по одной игре сложно, но то, что он не дрогнул в таком матче и совершил несколько сейвов, тоже не может не обнадеживать поклонников «Кайрата».

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