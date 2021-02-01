Дебют на ноль, победа над «Астаной» и вызов в сборную. Как проявили себя молодые вратари в КПЛ-2020
Один из них играл в Лиге Европы, а другой помог своему клубу выйти в еврокубки.
Один из них играл в Лиге Европы, а другой помог своему клубу выйти в еврокубки.
В КПЛ-2020 сразу несколько молодых казахстанских вратарей сумели проявить себя. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как они выступали в чемпионате и чем запомнились.
Данил Устименко («Кайрат»)
20-летний вратарь «Кайрата» в 2020 году дебютировал в
Были в его исполнении и ошибки. Например, в матче с «Шахтером» это стоило «Кайрату» победы. Впрочем, Устименко смотрелся на дистанции убедительно и даже заслужил приглашение в сборную Казахстана, но в матчах Лиги наций участия не принимал. Впрочем, судя по его потенциалу, Устименко может в будущем претендовать на выступление в национальной команде.
Мухамеджан Сейсен («Тараз»)
В ноябре он получил вызов в сборную Казахстана, но участия в матчах Лиги наций не принимал.
Бекхан Шайзада («Ордабасы»)
22-летний вратарь третий сезон проводит в
Егор Цуприков («Шахтер»)
23-летний Цуприков был заявлен за «Шахтер» не как основной вратарь. Но в КПЛ-2020 сыграл больше, чем Тимурбек Закиров (шесть матчей), и одинаковое количество раз с Давидом Юрченко выходил на поле. У обоих по семь игр. Три матча он отстоял на ноль, а там, где пропускал голы, «Шахтер» все равно выигрывал в том числе и встречу с «Астаной». Лишь в одной встрече «горняки» с Цуприковым в воротах уступили. Это произошло в 20-м туре в матче с «Жетысу». В целом с Цуприковым можно связывать выход «Шахтера» в еврокубки. Он принял участие во всех последних ключевых матчах. Для него это второй сезон в
Вадим Петров («Кызыл-Жар СК»)
20-летний вратарь «Кызыл-Жар СК» дебютировал в
Динмухамед Жомарт («Кайрат»)
20-летний футболист «Кайрата» был заявлен за клуб в качестве третьего вратаря. В сезоне-2020 он в основном играл в первой лиге за «Кайрат-Жастар» (шесть матчей). В КПЛ Жомарт провел одну встречу. Он дебютировал в заключительном матче КПЛ-2020 против «Тараза». Жомарт провел первый тайм и сохранил ворота в неприкосновенности. Конечно, судить об уровне этого голкипера по одной игре сложно, но то, что он не дрогнул в таком матче и совершил несколько сейвов, тоже не может не обнадеживать поклонников «Кайрата».
Напомним, «Кайрат» в КПЛ-2020 стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. «Тобол» завоевал серебряные награды, а «Астана» — бронзовые. «Шахтер» занял четвертое место и впервые с 2014 года выступит в еврокубках.