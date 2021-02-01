Футболисты «Астаны» вернулись на «Астана Арену»

Во время КПЛ-2020 из-за пандемии на арене не могли вовремя заменить газон, что должны были сделать еще до старта турнира. Правда, матчи команда итак проводила в Алматы, потому что розыгрыш чемпионата прошел в «пузыре».

«Я рад, что мы сюда вернулись. Больше года прошло с тех пор, как мы играли здесь последнюю игру. Конечно, настроение хорошее сейчас, мотивация есть. Думаю, тренировки сейчас будут еще лучше», — прокомментировал сербский защитник «Астаны» Антонио Рукавина.