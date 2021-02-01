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20:57 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Астаны» вернулись на «Астана Арену»

ФК «Астана» опубликовал видео возвращения на «Астана Арену». Клуб не играл на своем поле весь прошлый сезон.

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Источник: Vesti.kz

Во время КПЛ-2020 из-за пандемии на арене не могли вовремя заменить газон, что должны были сделать еще до старта турнира. Правда, матчи команда итак проводила в Алматы, потому что розыгрыш чемпионата прошел в «пузыре».

«Я рад, что мы сюда вернулись. Больше года прошло с тех пор, как мы играли здесь последнюю игру. Конечно, настроение хорошее сейчас, мотивация есть. Думаю, тренировки сейчас будут еще лучше», — прокомментировал сербский защитник «Астаны» Антонио Рукавина.

Напомним, в КПЛ-2020 спустя шесть лет чемпионства «Астана» заняла лишь третье место.

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