Футболисты «Астаны» вернулись на «Астана Арену»
ФК «Астана» опубликовал видео возвращения на «Астана Арену». Клуб не играл на своем поле весь прошлый сезон.
ФК «Астана» опубликовал видео возвращения на «Астана Арену». Клуб не играл на своем поле весь прошлый сезон.
Во время КПЛ-2020
«Я рад, что мы сюда вернулись. Больше года прошло с тех пор, как мы играли здесь последнюю игру. Конечно, настроение хорошее сейчас, мотивация есть. Думаю, тренировки сейчас будут еще лучше», — прокомментировал сербский защитник «Астаны» Антонио Рукавина.
Напомним, в КПЛ-2020 спустя шесть лет чемпионства «Астана» заняла лишь третье место.