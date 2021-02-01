Абрамович написал игрокам «Челси» и поддержал Риса Джеймса

«Я потрясен теми вещами, что пишут в социальных сетях. Мы не можем оставить эту ситуацию без внимания», — приводит слова письма Абрамовича BBC.

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Абрамович отметил, что выделит больше средств на работу по борьбе с любыми видами дискриминации.

«Я хочу, чтобы вы знали, что, как игроки “Челси”, вы получаете мою поддержку и абсолютную поддержку клуба», — добавил Абрамович.