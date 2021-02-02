«Ливерпуль» арендовал у «Шальке» футболиста сборной Турции Кабака
ТАСС, 2 февраля. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» арендовал турецкого защитника германского «Шальке» Озана Кабака. Об этом сообщает
ТАСС, 2 февраля. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» арендовал турецкого защитника германского «Шальке» Озана Кабака. Об этом сообщает
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
«Он приехал в Германию очень молодым, и всем было ясно, что у него огромный талант, — прокомментировал переход Кабака главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп. — Сейчас ему всего 20 лет, он играет в своем втором клубе [в Германии], к сожалению, они сейчас находятся в плохом положении. Для него, я думаю, это действительно хороший момент, чтобы сделать ход, потому что, как и каждому игроку в мире, ему нужна стабильная команда, и это то, что мы можем дать. Он действительно большой талант, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним».
Ранее состав «Ливерпуля» пополнил другой центральный защитник — Бен Дэвис перешел из выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Англии «Престона».
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В свою очередь, в «Шальке» из лондонского «Арсенала» перешел чемпион мира 2014 года Шкодран Мустафи. Контракт с центральным защитником подписан до конца сезона. Ранее другой победитель мирового первенства в Бразилии Сами Хедира подписал контракт с берлинской «Гертой». До этого полузащитник выступал за итальянский «Ювентус».