«Ливерпуль» арендовал у «Шальке» футболиста сборной Турции Кабака

«Он приехал в Германию очень молодым, и всем было ясно, что у него огромный талант, — прокомментировал переход Кабака главный тренер “Ливерпуля” Юрген Клопп. — Сейчас ему всего 20 лет, он играет в своем втором клубе [в Германии], к сожалению, они сейчас находятся в плохом положении. Для него, я думаю, это действительно хороший момент, чтобы сделать ход, потому что, как и каждому игроку в мире, ему нужна стабильная команда, и это то, что мы можем дать. Он действительно большой талант, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним».