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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен бюджет «Тобола» на новый сезон КПЛ

Костанайцы пробились в еврокубки.

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Стал известен бюджет костанайского «Тобола» на следующий сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Тобол Кс

Согласно информации на сайте Государственных закупок, в бюджет «Тобола» на сезон-2021 заложено 2,25 миллиарда тенге.

Для сравнения, в прошлом сезоне костанайскому клубу выделили 3,25 миллиарда тенге.

По итогам КПЛ-2020, «Тобол» занял второе место и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире УЕФА — Лиге конференций.

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