Стал известен бюджет «Тобола» на новый сезон КПЛ
Костанайцы пробились в еврокубки.
Костанайцы пробились в еврокубки.
Стал известен бюджет костанайского «Тобола» на следующий сезон казахстанской
Согласно информации на сайте Государственных закупок, в бюджет «Тобола» на сезон-2021 заложено 2,25 миллиарда тенге.
Для сравнения, в прошлом сезоне костанайскому клубу выделили 3,25 миллиарда тенге.
По итогам КПЛ-2020, «Тобол» занял второе место и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире УЕФА — Лиге конференций.