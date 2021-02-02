Раскрыто имя потенциального новичка «Кайрата»

Португальский полузащитник Рикарду Алвеш является потенциальным новичком алматинского «Кайрата», сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Команда Кайрат

Последним клубом работы 27-летнего воспитанника «Порту» был «Оренбург», который он покинул осенью 2020 года. В текущем сезоне на его счету один мяч в восьми матчах в РПЛ. В «Оренбург» португалец пришел в сентябре 2018 года.

Кроме того, португалец играл за «Белененсеш», «Портимоменсе», бухарестский «Рапид» и «Олимпию» из Любляны. Также в активе Алвеша 13 матчей и гол за молодежную сборную Португалии.

При этом игроком интересовалось киевское «Динамо», однако главный тренер Мирча Луческу забраковал этот трансфер.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Алвеша составляет 900 тысяч евро.

Добавим, что в межсезонье «Кайрат» подписал новичка — немецкого нападающего Штрели Мамбу.