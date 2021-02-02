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11:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» обыграл российский клуб на сборах в Турции

Один из голов забил футболист, находящийся на просмотре.

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Карагандинский «Шахтер» одержал победу над российским «Нефтехимиком» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «горняков».

Команда
Шахтер Кг

Игра проходила в Турции в рамках подготовки к предстоящему сезону и завершилась со счетом 2:1. В составе «Шахтера» голами отметились Егор Алишаускас и футболист, находящийся в команде на просмотре.

Состав «Шахтера» на первый тайм: Шацкий, Габышев, Буйволов, Баа, Султанов, Алишаускас, Бакаев, Туткышев, Наджарян, Пайруз, Кривенцев.

На второй тайм: Закиров, Габышев, Зубайдильда, Назымханов, игрок на просмотре, Султанов, игрок на просмотре, Тюлюбай, Свиридов, игрок на просмотре, Галкин.

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