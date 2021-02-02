«Шахтер» обыграл российский клуб на сборах в Турции

Карагандинский «Шахтер» одержал победу над российским «Нефтехимиком» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу «горняков».

Команда Шахтер Кг

Игра проходила в Турции в рамках подготовки к предстоящему сезону и завершилась со счетом 2:1. В составе «Шахтера» голами отметились Егор Алишаускас и футболист, находящийся в команде на просмотре.

Состав «Шахтера» на первый тайм: Шацкий, Габышев, Буйволов, Баа, Султанов, Алишаускас, Бакаев, Туткышев, Наджарян, Пайруз, Кривенцев.