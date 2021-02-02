Удачный трансфер «Кайрата». «Кыргызский Месси» подорожал почти вдвое

«Сегодня самый дорогой игрок команды — Валерий Кичин. Хотя за год он “подешевел” на 400 тысяч евро, спортсмен по-прежнему удерживает это звание. На пятки ему наступает Гулжигит Алыкулов, который “подорожал” почти вдвое — с 400 тысяч до 750 тысяч. Также значительно — на 200 тысяч евро — выросли “ценники” на Бекжана Сыганбаева и Муролимжона Ахмедова», — пишет сайт.