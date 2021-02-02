Удачный трансфер «Кайрата». «Кыргызский Месси» подорожал почти вдвое
В алматинском клубе он сезон.
В алматинском клубе он сезон.
Портал «Спутник Кыргызстан» отметил увеличение трансферной стоимости полузащитника национальной сборной Гулжигита Алыкулова, выступающего за алматинский «Кайрат».
«Сегодня самый дорогой игрок команды — Валерий Кичин. Хотя за год он “подешевел” на 400 тысяч евро, спортсмен
Алыкулов перешел в «Кайрат» в январе прошлого года. В КПЛ-2020 он провел за алматинцев 18 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.
«Кайрат» по итогам сезона впервые за 16 лет стал чемпионом.