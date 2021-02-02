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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

Удачный трансфер «Кайрата». «Кыргызский Месси» подорожал почти вдвое

В алматинском клубе он сезон.

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Портал «Спутник Кыргызстан» отметил увеличение трансферной стоимости полузащитника национальной сборной Гулжигита Алыкулова, выступающего за алматинский «Кайрат».

Команда
Кайрат

«Сегодня самый дорогой игрок команды — Валерий Кичин. Хотя за год он “подешевел” на 400 тысяч евро, спортсмен по-прежнему удерживает это звание. На пятки ему наступает Гулжигит Алыкулов, который “подорожал” почти вдвое — с 400 тысяч до 750 тысяч. Также значительно — на 200 тысяч евро — выросли “ценники” на Бекжана Сыганбаева и Муролимжона Ахмедова», — пишет сайт.

Алыкулов перешел в «Кайрат» в январе прошлого года. В КПЛ-2020 он провел за алматинцев 18 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

«Кайрат» по итогам сезона впервые за 16 лет стал чемпионом.

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