Остались при своем, или как «Астана» нашла «копию» на замену ушедшему лидеру
Все плюсы и минусы были сохранены.
Все плюсы и минусы были сохранены.
Летом 2019 года «Астану» покинул защитник, отдавший клубу пять лет своей карьеры. Марин Аничич перешел в турецкий «Коньяспор», перевернув казахстанскую страницу своей карьеры. Буквально на следующий день к команде присоединился другой балканский оборонец — Жарко Томашевич. Прошло достаточно времени, но лишь сейчас становится понятно, насколько логичен или нелогичен был этот трансфер. Корреспондент Vesti.kz сопоставил двух футболистов и выделил сходства между ними, которых, как оказалось, немало.
31-летний Аничич свои лучшие годы провел в «Астане», а сказать такое же о Томашевиче трудновато. Жарко через три недели тоже исполнится 31 год, поэтому логично, что никакого омоложения состава не было. Клубу удалось найти игрока, который максимально похож на уехавшего в Турцию боснийца. В состав «сине-желтых» черногорский защитник перешел на правах свободного агента.
Оба футболиста родились на территории одной страны — ныне несуществующей Югославии. Аничич появился на свет в городе Мостаре, а Томашевич родом из Плевли. Эти два города находятся в двухстах километрах друг от друга.
Кроме того, игроки являются левоногими центральными защитниками, что также значительно облегчило адаптацию Жарко в команде, где партнеры уже привыкли к похожему на него Марину. Еще оба оборонца примерно одного роста — 192 сантиметра у Аничича, 190 — у Томашевича.
Такие антропометрические данные позволяют обоим отлично играть на «втором этаже» и забивать важные голы. Наверняка все помнят, как забивал Аничич за «Астану» — голы в ворота «Славии», «Бенфики» и героический дубль в игре с «Жальгирисом». За несколько лет Аничич зарекомендовал себя как
В позапрошлом сезоне Томашевич сыграл лишь в шести играх, а в 2020 году принял участие уже в 11 матчах, в которых забил три мяча, что уже довольно неплохо, учитывая, что в целом команде удавалось поражать ворота соперников не так часто. Получается, что схожи игроки и в этом компоненте.
Аничич и Томашевич оценивались в полтора миллиона евро в начале 2019 года, который стал для них переходным — Аничич ушел из «Астаны», а Томашевич пришел ему на замену. Но спустя два года стоимость обоих значительно упала. В настоящий момент Марин стоит 600 тысяч евро, а Жарко — 500 тысяч. Все данные были взяты с портала Transfermarkt.
В августе 2019 года Аничич дебютировал в составе новой команды, и все было довольно неплохо. Но 2020 год стал очень неудачным для боснийца. И дело здесь не в том, что это, в принципе, не лучший год в истории человечества для всех, а в травмах. В феврале Аничич пропустил пару недель
Далее в Турции был приостановлен чемпионат
В первом же матче нового сезона Аничич получил травму — надрыв крестообразной связки. Футболист принял решение обойтись без хирургического вмешательства, занимаясь индивидуальными упражнениями и не нагружая себя на протяжении следующих нескольких месяцев. 13 января Аничич вернулся на поле впервые с сентября и сразу же забил. Возвращение получилось героическим.
Но 16 января, спустя три дня, Аничич вышел в старте и в следующей игре, в которой все обернулось рецидивом. Вновь крестообразные связки, в этот раз без операции уже, кажется, было не обойтись. Болельщики клуба негодовали
С момента перехода в «Астану» Томашевич принял участие лишь в 15 из 44 возможных матчей. Жарко тоже подвержен повреждениям,
На фоне всего этого создается впечатление, что ничего вовсе и не изменилось. Останься Марин в клубе, результат был бы практически таким же — травмы, несколько забитых мячей и падение в стоимости. «Астана» сделала удивительную вещь, подписав чуть ли не «копию» Аничича в качестве свободного агента. Только вот никто не мог учесть, что «копия» будет проявляться не только в положительных чертах, но и в отрицательных — оба пропустили за последние полтора года несколько десяток игр.
Отметим, что по итогам сезона-2020 «Астана» заняла третье место в чемпионате Казахстана. В этом году клуб примет участие в Лиге конференций УЕФА.
Димаш Тулегенов