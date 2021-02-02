Остались при своем, или как «Астана» нашла «копию» на замену ушедшему лидеру

Летом 2019 года «Астану» покинул защитник, отдавший клубу пять лет своей карьеры. Марин Аничич перешел в турецкий «Коньяспор», перевернув казахстанскую страницу своей карьеры. Буквально на следующий день к команде присоединился другой балканский оборонец — Жарко Томашевич. Прошло достаточно времени, но лишь сейчас становится понятно, насколько логичен или нелогичен был этот трансфер. Корреспондент Vesti.kz сопоставил двух футболистов и выделил сходства между ними, которых, как оказалось, немало.

31-летний Аничич свои лучшие годы провел в «Астане», а сказать такое же о Томашевиче трудновато. Жарко через три недели тоже исполнится 31 год, поэтому логично, что никакого омоложения состава не было. Клубу удалось найти игрока, который максимально похож на уехавшего в Турцию боснийца. В состав «сине-желтых» черногорский защитник перешел на правах свободного агента.

Команда Астана

Оба футболиста родились на территории одной страны — ныне несуществующей Югославии. Аничич появился на свет в городе Мостаре, а Томашевич родом из Плевли. Эти два города находятся в двухстах километрах друг от друга.

Кроме того, игроки являются левоногими центральными защитниками, что также значительно облегчило адаптацию Жарко в команде, где партнеры уже привыкли к похожему на него Марину. Еще оба оборонца примерно одного роста — 192 сантиметра у Аничича, 190 — у Томашевича.

Такие антропометрические данные позволяют обоим отлично играть на «втором этаже» и забивать важные голы. Наверняка все помнят, как забивал Аничич за «Астану» — голы в ворота «Славии», «Бенфики» и героический дубль в игре с «Жальгирисом». За несколько лет Аничич зарекомендовал себя как защитника-бомбардира, особенно в важнейших еврокубковых баталиях.

В позапрошлом сезоне Томашевич сыграл лишь в шести играх, а в 2020 году принял участие уже в 11 матчах, в которых забил три мяча, что уже довольно неплохо, учитывая, что в целом команде удавалось поражать ворота соперников не так часто. Получается, что схожи игроки и в этом компоненте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2iLSMljKU_c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аничич и Томашевич оценивались в полтора миллиона евро в начале 2019 года, который стал для них переходным — Аничич ушел из «Астаны», а Томашевич пришел ему на замену. Но спустя два года стоимость обоих значительно упала. В настоящий момент Марин стоит 600 тысяч евро, а Жарко — 500 тысяч. Все данные были взяты с портала Transfermarkt.

В августе 2019 года Аничич дебютировал в составе новой команды, и все было довольно неплохо. Но 2020 год стал очень неудачным для боснийца. И дело здесь не в том, что это, в принципе, не лучший год в истории человечества для всех, а в травмах. В феврале Аничич пропустил пару недель из-за разрыва мышцы, затем просидел в запасе одну игру и вновь оказался в лазарете — проблемы с ахилловым сухожилием.

Далее в Турции был приостановлен чемпионат из-за коронавируса, а остаток сезона в июне и июле Аничич отыграл без проблем.

В первом же матче нового сезона Аничич получил травму — надрыв крестообразной связки. Футболист принял решение обойтись без хирургического вмешательства, занимаясь индивидуальными упражнениями и не нагружая себя на протяжении следующих нескольких месяцев. 13 января Аничич вернулся на поле впервые с сентября и сразу же забил. Возвращение получилось героическим.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJ_Lh7oscwC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но 16 января, спустя три дня, Аничич вышел в старте и в следующей игре, в которой все обернулось рецидивом. Вновь крестообразные связки, в этот раз без операции уже, кажется, было не обойтись. Болельщики клуба негодовали из-за решения тренера ставить едва восстановившегося от тяжелой травмы игрока в состав в двух матчах кряду, которые прошли в течение четырех дней.

С момента перехода в «Астану» Томашевич принял участие лишь в 15 из 44 возможных матчей. Жарко тоже подвержен повреждениям, из-за чего у тренеров клуба была постоянная головная боль — кем заменить выбывшего из строя футболиста. Игроки на эту позицию были, но уровень их подготовки был куда ниже. Евгений Постников уже возрастной игрок, Лука Шимунович потерял место в составе и чаще играл справа, заменяя Антонио Рукавину, Юрий Логвиненко больше помогал в центре поля, а уровень мастерства Уроша Радаковича вовсе был сомнительным. Поэтому Томашевич являлся той самой надеждой в центре обороны столичных в прошлом сезоне.

На фоне всего этого создается впечатление, что ничего вовсе и не изменилось. Останься Марин в клубе, результат был бы практически таким же — травмы, несколько забитых мячей и падение в стоимости. «Астана» сделала удивительную вещь, подписав чуть ли не «копию» Аничича в качестве свободного агента. Только вот никто не мог учесть, что «копия» будет проявляться не только в положительных чертах, но и в отрицательных — оба пропустили за последние полтора года несколько десяток игр.

Отметим, что по итогам сезона-2020 «Астана» заняла третье место в чемпионате Казахстана. В этом году клуб примет участие в Лиге конференций УЕФА.