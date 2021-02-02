Клуб КПЛ подписал казахстанца с опытом игры в Лиге Европы

30-летний казахстанский защитник Руслан Есимов подписал контракт с петропавловским «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Есимов — воспитанник экибастузского футбола. Свою карьеру он начал в 2006 году в составе «Батыра». Также выступал за дублирующий состав «Энергетик-2» и актауский «Каспий». С 2015 по 2020 год выступал за павлодарский «Иртыш», в составе которого играл в Лиге Европы.

В минувшем сезоне выступал за «Экибастуз» в первой лиге, отыграв десять матчей и забив один гол. Всего в премьер-лиге сыграл 105 матчей и забил два мяча.