Клуб КПЛ подписал казахстанца с опытом игры в Лиге Европы
Игрок вызывался в сборную.
Игрок вызывался в сборную.
30-летний казахстанский защитник Руслан Есимов подписал контракт с петропавловским «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Есимов — воспитанник экибастузского футбола. Свою карьеру он начал в 2006 году в составе «Батыра». Также выступал за дублирующий состав «Энергетик-2» и актауский «Каспий». С 2015 по 2020 год выступал за павлодарский «Иртыш», в составе которого играл в Лиге Европы.
В минувшем сезоне выступал за «Экибастуз» в первой лиге, отыграв десять матчей и забив один гол. Всего в
Добавим, что в 2019-м Есимов получил вызов в сборную Казахстана на товарищеский матч против Молдовы в рамках УТС в Турции. Но в этой встрече, завершившейся минимальной победой (1:0), он так и не сыграл.