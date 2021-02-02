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13:55 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал казахстанца с опытом игры в Лиге Европы

Игрок вызывался в сборную.

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30-летний казахстанский защитник Руслан Есимов подписал контракт с петропавловским «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Команда
Кызыл-Жар

Есимов — воспитанник экибастузского футбола. Свою карьеру он начал в 2006 году в составе «Батыра». Также выступал за дублирующий состав «Энергетик-2» и актауский «Каспий». С 2015 по 2020 год выступал за павлодарский «Иртыш», в составе которого играл в Лиге Европы.

В минувшем сезоне выступал за «Экибастуз» в первой лиге, отыграв десять матчей и забив один гол. Всего в премьер-лиге сыграл 105 матчей и забил два мяча.

Добавим, что в 2019-м Есимов получил вызов в сборную Казахстана на товарищеский матч против Молдовы в рамках УТС в Турции. Но в этой встрече, завершившейся минимальной победой (1:0), он так и не сыграл.

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