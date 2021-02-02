Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:15
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
1.02
Бетис
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
3.02
Бордо
Лилль
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
13:58 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист заинтересовал два зарубежных клуба

Один из них готов подписать контракт.

Наверх

Казахстанский голкипер Азамат Жомартов может продолжить карьеру за пределами страны, сообщает Meta-ratings.kz.

Читайте также
Дебют на ноль, победа над «Астаной» и вызов в сборную. Как проявили себя молодые вратари в КПЛ-2020

25-летним футболистом заинтересовались два клуба — греческий «Левадиакос» и кыргызстанский «Алай».

«Левадиакос» выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата Греции и занимает первое место, претендуя на повышение в классе. Единственным препятствием для перехода Жомартова является визовый вопрос.

Что касается «Алая», то клуб высшей лиги чемпионата Кыргызстана готов подписать контракт с казахстанцем. В прошедшем сезоне Жомартов выступал за местный «Каганат», став лучшим игроком матча в дебютной встрече. Однако из-за пандемии клуб был вынужден распрощаться с приезжими футболистами.

После отъезда из Кыргызстана Жомартов перешел в «Арыс», с которым выступал в первой лиге. Также ранее он играл за «Кыран» и «Атырау».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Овечкин подвел фанатов. Команда отдала матч, выигрывая 3:0
Подравшийся с россиянином игрок НХЛ больше не сыграет за клуб
Миранчук в гостях у «Наполи»: Топ-5 ставок дня
Олимпийский чемпион из России отреагировал на слова о взятке
«Рынок рухнул. Катастрофа». Агент о зимнем трансферном окне
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Губерниев объяснил молчание Логинова о допинговом прошлом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь