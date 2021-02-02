Казахстанский футболист заинтересовал два зарубежных клуба
Один из них готов подписать контракт.
Один из них готов подписать контракт.
Казахстанский голкипер Азамат Жомартов может продолжить карьеру за пределами страны, сообщает
25-летним футболистом заинтересовались два клуба — греческий «Левадиакос» и кыргызстанский «Алай».
«Левадиакос» выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата Греции и занимает первое место, претендуя на повышение в классе. Единственным препятствием для перехода Жомартова является визовый вопрос.
Что касается «Алая», то клуб высшей лиги чемпионата Кыргызстана готов подписать контракт с казахстанцем. В прошедшем сезоне Жомартов выступал за местный «Каганат», став лучшим игроком матча в дебютной встрече. Однако
После отъезда из Кыргызстана Жомартов перешел в «Арыс», с которым выступал в первой лиге. Также ранее он играл за «Кыран» и «Атырау».