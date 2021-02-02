Казахстанский футболист заинтересовал два зарубежных клуба

Казахстанский голкипер Азамат Жомартов может продолжить карьеру за пределами страны, сообщает Meta-ratings. kz.

25-летним футболистом заинтересовались два клуба — греческий «Левадиакос» и кыргызстанский «Алай».

«Левадиакос» выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата Греции и занимает первое место, претендуя на повышение в классе. Единственным препятствием для перехода Жомартова является визовый вопрос.

Что касается «Алая», то клуб высшей лиги чемпионата Кыргызстана готов подписать контракт с казахстанцем. В прошедшем сезоне Жомартов выступал за местный «Каганат», став лучшим игроком матча в дебютной встрече. Однако из-за пандемии клуб был вынужден распрощаться с приезжими футболистами.