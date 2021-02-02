Попытки Тунгышбаева и большой шанс Исламхана. Пять казахстанских игроков, от которых отказались клубы РПЛ

Отток казахстанских игроков в чемпионат России продолжается, но, к сожалению, не всем удается получить полноценный контракт в клубе РПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кого из наших футболистов так и не подписали российские команды.

Роман Муртазаев

Согласитесь, покидать «Астану» ради «Тобола», даже если там хорошо знакомый тебе тренер, — это не самое оптимальное решение. И в начале прошлого года такое развитие событий не входило в планы Муртазаева. Нападающий очень хотел в Россию, ему активно искали команду в РПЛ, предлагали «Оренбургу», «Крыльям Советов», «Рубину» и тульскому «Арсеналу», но переход так и не состоялся, хотя с одним из клубов были предметные переговоры и казалось, что сделка почти завершена. Но в итоге Роман провел не самый удачный в индивидуальном смысле сезон в «Тоболе» и теперь еще дальше отдалился от цели поиграть в более статусной лиге.

Команда Зенит

Бауыржан Исламхан

Нашумевший просмотр капитана сборной Казахстана в «Зените» взорвал спортивное медиапространство в стране и спровоцировал огромный приток нашей публики в соцсетях российского топ-клуба. Кайрат Боранбаев оказал значительное влияние в этом просмотре, Анатолий Тимощук поддержал идею позитивной рекомендацией на казахстанца, сам Баторик произвел хорошее впечатление на Сергея Семака, но, увы, пазл не сложился. В «Зените» разделились мнения по игроку, и он уехал. В карьере Исламхана случился удивительный поворот — вместо золотой медали РПЛ и Лиги чемпионов он получил солидный контракт в ОАЭ, а в декабре АФК дисквалифицировала его на два года за применение допинга.

Максим Федин

Упорство и работоспособность всегда были отличительными характеристиками Федина. И свое развитие Максим акцентировал на зарубежной карьере. Уже в 19 лет он уехал в Сербию, да отыграл там немного, но все же в таком возрасте крайне мало наших игроков едут в Европу. После минувшего сезона в «Кайсаре», где результативность Федина была минимальной, он решился вновь уехать. Просмотр в «Урале» начался с голевой передачи, затем был сыгран еще один товарищеский матч, но дальше этого не зашло. Теперь все указывает на то, что полузащитник сборной проведет будущий сезон в КПЛ.

Еркебулан Тунгышбаев

В феврале 2018 года уже набравший силу Тунгышбаев ездил на просмотр в умирающий «Амкар». Вингер провел лишь один контрольный матч, но затем его быстро вернули в «Ордабасы». В начале 2020 года Еркебулан снова заинтересовал клуб российский премьер-лиги — «Рубин». Там уже не было никаких просмотров, клубы вели переговоры, это подтвердили в «Кайрате» и косвенно в «Рубине», но, опять же, до Казани игрок не доехал. Сейчас Еркебулан близок к возвращению в родной «Ордабасы».

Тимур Рудосельский