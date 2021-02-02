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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Попытки Тунгышбаева и большой шанс Исламхана. Пять казахстанских игроков, от которых отказались клубы РПЛ

Каждый из них получил возможность показать себя.

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Источник: AP 2020

Отток казахстанских игроков в чемпионат России продолжается, но, к сожалению, не всем удается получить полноценный контракт в клубе РПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кого из наших футболистов так и не подписали российские команды.

Роман Муртазаев

Согласитесь, покидать «Астану» ради «Тобола», даже если там хорошо знакомый тебе тренер, — это не самое оптимальное решение. И в начале прошлого года такое развитие событий не входило в планы Муртазаева. Нападающий очень хотел в Россию, ему активно искали команду в РПЛ, предлагали «Оренбургу», «Крыльям Советов», «Рубину» и тульскому «Арсеналу», но переход так и не состоялся, хотя с одним из клубов были предметные переговоры и казалось, что сделка почти завершена. Но в итоге Роман провел не самый удачный в индивидуальном смысле сезон в «Тоболе» и теперь еще дальше отдалился от цели поиграть в более статусной лиге.

Команда
Зенит

Бауыржан Исламхан

Нашумевший просмотр капитана сборной Казахстана в «Зените» взорвал спортивное медиапространство в стране и спровоцировал огромный приток нашей публики в соцсетях российского топ-клуба. Кайрат Боранбаев оказал значительное влияние в этом просмотре, Анатолий Тимощук поддержал идею позитивной рекомендацией на казахстанца, сам Баторик произвел хорошее впечатление на Сергея Семака, но, увы, пазл не сложился. В «Зените» разделились мнения по игроку, и он уехал. В карьере Исламхана случился удивительный поворот — вместо золотой медали РПЛ и Лиги чемпионов он получил солидный контракт в ОАЭ, а в декабре АФК дисквалифицировала его на два года за применение допинга.

Максим Федин

Упорство и работоспособность всегда были отличительными характеристиками Федина. И свое развитие Максим акцентировал на зарубежной карьере. Уже в 19 лет он уехал в Сербию, да отыграл там немного, но все же в таком возрасте крайне мало наших игроков едут в Европу. После минувшего сезона в «Кайсаре», где результативность Федина была минимальной, он решился вновь уехать. Просмотр в «Урале» начался с голевой передачи, затем был сыгран еще один товарищеский матч, но дальше этого не зашло. Теперь все указывает на то, что полузащитник сборной проведет будущий сезон в КПЛ.

Еркебулан Тунгышбаев

В феврале 2018 года уже набравший силу Тунгышбаев ездил на просмотр в умирающий «Амкар». Вингер провел лишь один контрольный матч, но затем его быстро вернули в «Ордабасы». В начале 2020 года Еркебулан снова заинтересовал клуб российский премьер-лиги  — «Рубин». Там уже не было никаких просмотров, клубы вели переговоры, это подтвердили в «Кайрате» и косвенно в «Рубине», но, опять же, до Казани игрок не доехал. Сейчас Еркебулан близок к возвращению в родной «Ордабасы».

Тимур Рудосельский

Бывший капитан молодежной сборной Казахстана в прошлом году активно искал команду за рубежом. С белорусским клубом «Смолевичи» не сложилось из-за  закрытия границ, потом транзитом через «Кайсар» защитник уехал в армянский «Лори». Но до Армении Рудосельский также ездил на просмотр на российский «Тамбов». Закрепиться там не получилось, но сейчас это выглядит даже хорошим знаком, поскольку «Тамбов» очевидный аутсайдер РПЛ, испытывающий колоссальные проблемы с финансами и перспективой досрочного снятия с чемпионата.

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