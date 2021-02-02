Опубликованы новые подробности контракта Месси с «Барселоной»

Согласно информации газеты, аргентинец по условиям соглашения должен был «интегрироваться в каталанские общество и культуру». В частности, спортсмен должен изучать каталанский язык. Испанское издание отмечает, что за время выступления за сине-гранатовых футболист ни разу публично не говорил по-каталански.