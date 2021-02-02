Английские клубы впервые с 2012 года потратили зимой менее 100 млн фунтов
ТАСС, 2 февраля. Клубы Английской
ТАСС, 2 февраля. Клубы Английской
Самыми большими событиями январских переходов стало, по ее данным, подписание контрактов четырьмя клубами АПЛ. «Манчестер Юнайтед» приобрел 18-летнего ивуарийского футболиста итальянской «Аталанты» Амада Диалло за £19 млн (€21,5 млн), а «Астон Вилла» заключила контракт на £16 млн (€18,1 млн) с полузащитником французского «Марселя» Морганом Сансоном. «Вест Бромвич» приобрел шотландца Роберта Снодграсса, сумма трансфера не указывалась. За £20 млн (€22,6 млн) «Вест Хэм» официально оформил переход из «Брентфорда» алжирца Саида Бенрахма.
В предыдущее трансферное окно, завершившееся в начале октября, клубы АПЛ потратили в общей сложности более £1,24 млрд (€1,4 млрд), что на £158 млн меньше, чем в предыдущем году.
Согласно январскому отчету Международной федерации футбола (ФИФА) по трансферам за 2020 год, общее количество переходов между клубами из разных стран составило 17 077, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году. Впервые с 2010 года количество трансферов уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, что в ФИФА связывают с пандемией, в то же время футболисты меняли клубы чаще, чем в 2018 году (16 547 раз). Лидером по расходам на трансферы стали английские клубы, они потратили в общей сложности $1,627 млрд. Второе место в этом рейтинге заняли клубы из Италии ($731,6 млн), третье — из Испании ($607,1 млн).