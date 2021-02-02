Английские клубы впервые с 2012 года потратили зимой менее 100 млн фунтов

Согласно январскому отчету Международной федерации футбола (ФИФА) по трансферам за 2020 год, общее количество переходов между клубами из разных стран составило 17 077, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году. Впервые с 2010 года количество трансферов уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, что в ФИФА связывают с пандемией, в то же время футболисты меняли клубы чаще, чем в 2018 году (16 547 раз). Лидером по расходам на трансферы стали английские клубы, они потратили в общей сложности $1,627 млрд. Второе место в этом рейтинге заняли клубы из Италии ($731,6 млн), третье — из Испании ($607,1 млн).