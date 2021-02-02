Ушедший из «Шахтера» вратарь нашел другую команду в КПЛ

Вратарь «Шахтера» Егор Цуприков присоединился к расположению «Тобола» в Костанае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Тобол Кс

23-летний футболист покинул родную команду и искал варианты продолжения карьеры в России. Им интересовались команды ФНЛ и ПФЛ чемпионата соседней страны.

В минувшем сезоне Цуприков провел за «Шахтер» семь матчей, в которых пропустил шесть голов. Молодой вратарь тем самым помог «Шахтеру» пробиться в еврокубки в концовке сезона.