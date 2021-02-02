Ушедший из «Шахтера» вратарь нашел другую команду в КПЛ
Им интересовались команды ФНЛ и ПФЛ.
Им интересовались команды ФНЛ и ПФЛ.
Вратарь «Шахтера» Егор Цуприков присоединился к расположению «Тобола» в Костанае, сообщает корреспондент Vesti.kz.
23-летний футболист покинул родную команду и искал варианты продолжения карьеры в России. Им интересовались команды ФНЛ и ПФЛ чемпионата соседней страны.
В минувшем сезоне Цуприков провел за «Шахтер» семь матчей, в которых пропустил шесть голов. Молодой вратарь тем самым помог «Шахтеру» пробиться в еврокубки в концовке сезона.
Ранее Цуприков на протяжении нескольких лет защищал цвета молодежной команды «Шахтера», а также темиртауского «Шахтер-Булата». Вызывался в молодежную сборную Казахстана.