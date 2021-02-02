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15:48 (мск), источник: Vesti.kz

Ушедший из «Шахтера» вратарь нашел другую команду в КПЛ

Им интересовались команды ФНЛ и ПФЛ.

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Вратарь «Шахтера» Егор Цуприков присоединился к расположению «Тобола» в Костанае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Тобол Кс

23-летний футболист покинул родную команду и искал варианты продолжения карьеры в России. Им интересовались команды ФНЛ и ПФЛ чемпионата соседней страны.

В минувшем сезоне Цуприков провел за «Шахтер» семь матчей, в которых пропустил шесть голов. Молодой вратарь тем самым помог «Шахтеру» пробиться в еврокубки в концовке сезона.

Ранее Цуприков на протяжении нескольких лет защищал цвета молодежной команды «Шахтера», а также темиртауского «Шахтер-Булата». Вызывался в молодежную сборную Казахстана.

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