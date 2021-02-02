Президент футбольного клуба «Реал» Перес заразился коронавирусом

Перес впервые стал президентом «Реала» в 2000 году, проработав на посту шесть лет. Он был избран на второй срок в 2009 году на безальтернативной основе, за время его работы клуб по пять раз побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, дважды выигрывал кубок и трижды — суперкубок страны, четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира, три раза — Суперкубок УЕФА.