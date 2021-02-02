В Англии будут проводить вакцинацию от коронавируса на матчах «Астон Виллы»
ТАСС, 2 февраля. Стадион английского футбольного клуба «Астон Вилла» — «Вилла Парк» — станет центром вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает
ТАСС, 2 февраля. Стадион английского футбольного клуба «Астон Вилла» — «Вилла Парк» — станет центром вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает
Центр будет расположен на трибуне «Холте Энд» и будет работать по записи семь дней в неделю. Болельщики смогут сделать прививку даже в ходе матча, так как сами встречи проходят при пустых трибунах.
«Астон Вилла» занимает девятое место таблицы чемпионата Англии, набрав в 19 турах 32 очка.