Тошев, Лулаку, Дяк и другие, или кто из экс-игроков КПЛ нашел себя в Румынии

Казахстанские любители футбола уже привыкли, что фамилии многих экс-игроков местного чемпионата можно увидеть в составах клубов России и Беларуси. Но мало кто обращал внимание, что есть и целая группа бывших футболистов КПЛ, которая сейчас выступает в Румынии. Подробнее об этих игроках в своем материале рассказал корреспондент Vesti.kz.

Лидером «ЧФР» является опытный полузащитник Чиприан Дяк, которому через две недели исполнится 35 лет. Вторую половину 2015 года Дяк провел в «Актобе», а следующий сезон отыграл за «Тобол». В текущей кампании внутреннего первенства экс-хавбек немецкого «Шальке 04» провел 16 матчей, забив шесть голов и трижды ассистировав партнерам. Благодаря усилиям Дяка клуб занимает второе место в чемпионате, отставая от лидирующего «Стяуа» на один пункт.

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С августа 2020 года за «Конкордию» во втором дивизионе выступает форвард Аздрен Лулаку. Четыре года назад албанский нападающий переходил в «Астану» в статусе лучшего бомбардира чемпионата Румынии. Но в столице Казахстана у него не задалось, впрочем, как и в «Тоболе». Затем Аздрен играл во втором дивизионе Италии, возвращался в Румынию, а до перехода в «Конкордию» играл в Беларуси. В текущем розыгрыше чемпионата Лулаку провел 14 матчей, забил четыре гола и отдал единственную голевую передачу. Не блещет Аздрен даже по меркам второго дивизиона Румынии. Его команда занимает 17-е место в чемпионате, набрав 15 очков после 15 туров.

Цвета «Политехники Яссы» защищает фланговый полузащитник Дору Попадюк, в 2018 году игравший за «Иртыш». После сезона в Павлодаре Попадюк вернулся в Румынию, где играл за «Волунтари», а осенью 2019 года стал частью своей нынешней команды. Во всех турнирах текущего сезона Дору провел 18 матчей и забил два гола. В настоящий момент «Политехника» занимает последнее место в первенстве.

34-летний защитник Йонуц Ларие играет за «Газ Метан». Вторую половину сезона-2018 румынский оборонец провел в составе «Тобола». С марта 2019 года Ларие играет за «Газ Метан», а в этом сезоне провел 15 матчей в чемпионате, отметившись ассистом. После 20 сыгранных туров клуб Йонуца занимает десятое место в таблице (всего в чемпионате 16 участников).

Вплоть до конца 2020 года вместе с Ларие за «Газ Метан» играл чешский хавбек Лукаш Дроппа. В сезонах 2018 и 2019-го Дроппа выступал за «Шахтер» в КПЛ. В январе 2021 года Лукаш сменил «Газ Метан» на другой румынский коллектив — «Волунтари». С начала года за новый клуб он провел четыре игры. Команда занимает 14-е место в таблице.

Болгарский фулбек Георги Пашов присоединился к «Жетысу» в начале прошлого года, но покинул талдыкорганский клуб уже летом. Новой командой Пашова стала «Академика Клинчени». В этом сезоне Пашов сыграл 20 матчей за «Академику», набрав «1+1» по системе «гол+пас». Клуб замыкает топ-5 в турнирной таблице.

На прошлой неделе одноклубником Пашова стал другой болгарский игрок — Мартин Тошев. Ранее он играл в «Жетысу», поэтому отлично знаком с Пашовым. За «семиреченцев» Тошев выступал с лета 2019 года. В КПЛ-2020 30-летний нападающий забил четыре мяча в 14 матчах. За новый клуб он еще не дебютировал.

В качестве бонуса отметим, что недавно свободным агентом стал экс-игрок «Кайрата» Гай Ассулин, который последние полтора года выступал за «Политехнику Яссы». Новый клуб 29-летний израильтянин все еще не нашел.