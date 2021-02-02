Тошев, Лулаку, Дяк и другие, или кто из экс-игроков КПЛ нашел себя в Румынии
В списке бывшие футболисты восьми казахстанских клубов.
В списке бывшие футболисты восьми казахстанских клубов.
Казахстанские любители футбола уже привыкли, что фамилии многих
Лидером «ЧФР» является опытный полузащитник Чиприан Дяк, которому через две недели исполнится 35 лет. Вторую половину 2015 года Дяк провел в «Актобе», а следующий сезон отыграл за «Тобол». В текущей кампании внутреннего первенства
С августа 2020 года за «Конкордию» во втором дивизионе выступает форвард Аздрен Лулаку. Четыре года назад албанский нападающий переходил в «Астану» в статусе лучшего бомбардира чемпионата Румынии. Но в столице Казахстана у него не задалось, впрочем, как и в «Тоболе». Затем Аздрен играл во втором дивизионе Италии, возвращался в Румынию, а до перехода в «Конкордию» играл в Беларуси. В текущем розыгрыше чемпионата Лулаку провел 14 матчей, забил четыре гола и отдал единственную голевую передачу. Не блещет Аздрен даже по меркам второго дивизиона Румынии. Его команда занимает 17-е место в чемпионате, набрав 15 очков после 15 туров.
Цвета «Политехники Яссы» защищает фланговый полузащитник Дору Попадюк, в 2018 году игравший за «Иртыш». После сезона в Павлодаре Попадюк вернулся в Румынию, где играл за «Волунтари», а осенью 2019 года стал частью своей нынешней команды. Во всех турнирах текущего сезона Дору провел 18 матчей и забил два гола. В настоящий момент «Политехника» занимает последнее место в первенстве.
34-летний защитник Йонуц Ларие играет за «Газ Метан». Вторую половину сезона-2018 румынский оборонец провел в составе «Тобола». С марта 2019 года Ларие играет за «Газ Метан», а в этом сезоне провел 15 матчей в чемпионате, отметившись ассистом. После 20 сыгранных туров клуб Йонуца занимает десятое место в таблице (всего в чемпионате 16 участников).
Вплоть до конца 2020 года вместе с Ларие за «Газ Метан» играл чешский хавбек Лукаш Дроппа. В сезонах 2018 и 2019-го Дроппа выступал за «Шахтер» в КПЛ. В январе 2021 года Лукаш сменил «Газ Метан» на другой румынский коллектив — «Волунтари». С начала года за новый клуб он провел четыре игры. Команда занимает 14-е место в таблице.
Болгарский фулбек Георги Пашов присоединился к «Жетысу» в начале прошлого года, но покинул талдыкорганский клуб уже летом. Новой командой Пашова стала «Академика Клинчени». В этом сезоне Пашов сыграл 20 матчей за «Академику», набрав «1+1» по системе «гол+пас». Клуб замыкает топ-5 в турнирной таблице.
На прошлой неделе одноклубником Пашова стал другой болгарский игрок — Мартин Тошев. Ранее он играл в «Жетысу», поэтому отлично знаком с Пашовым. За «семиреченцев» Тошев выступал с лета 2019 года. В КПЛ-2020 30-летний нападающий забил четыре мяча в 14 матчах. За новый клуб он еще не дебютировал.
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Димаш Тулегенов