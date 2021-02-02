Блеклый фаворит Билека и автор эффектного гола. Как легионеры из Румынии выступали в КПЛ-2020
Один из них стал призером чемпионата Казахстана.
Один из них стал призером чемпионата Казахстана.
В КПЛ-2020 выступали два представителя Румынии. Оба защищали цвета клубов с разными амбициями и задачами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как они проявили себя и чем запомнились.
Дорин Ротариу («Астана»)
Вингер «Астаны» провел достаточно блеклый сезон. В КПЛ-2020 румын ничем примечательным не запомнился — всего один гол в тринадцати матчах
В КПЛ-2020 его больше котировали Михал Билек и Пол Эшуорт. При чешском специалисте румын провел шесть матчей, в том числе за Суперкубок Казахстана и в Лиге чемпионов. Под руководством англичанина выходил восемь раз на поле. После назначения Андрея Тихонова на пост главного тренера «Астаны» Ротариу принял участие лишь в двух встречах.
Стоит констатировать, что румын проиграл конкуренцию Тиграну Барсегяну и Марину Томасову.
Его контракт с «Астаной» рассчитан до конца 2022 года.
Габриэль Энаке («Кызыл-Жар СК»)
Бывший полузащитник сборной Румынии в сезоне-2020 выступал за «Кызыл-Жар СК». Энаке провел шесть матчей в составе петропавловского клуба и забил два гола. Один из них в ворота «Шахтера» получился крайне эффектным.
Энаке не доиграл сезон. Румынским СМИ он сообщил, что самовольно покинул клуб и расторг контракт. В «Кызыл-Жар СК» это опровергли. Но затем контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. Осенью румын продолжил карьеру в «Стяуа» (Бухарест).
Напомним, «Астана» впервые в истории завоевала бронзовые награды. А «Кызыл-Жар СК» занял девятое место и сохранил прописку в КПЛ.