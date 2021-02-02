Блеклый фаворит Билека и автор эффектного гола. Как легионеры из Румынии выступали в КПЛ-2020

В КПЛ-2020 выступали два представителя Румынии. Оба защищали цвета клубов с разными амбициями и задачами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как они проявили себя и чем запомнились.

Дорин Ротариу («Астана»)

Вингер «Астаны» провел достаточно блеклый сезон. В КПЛ-2020 румын ничем примечательным не запомнился — всего один гол в тринадцати матчах премьер-лиги и один мяч в Лиге чемпионов. Это заметно по сравнению с предыдущим сезоном, который стал для него первым в Казахстане (семь мячей в 31 матче).

В КПЛ-2020 его больше котировали Михал Билек и Пол Эшуорт. При чешском специалисте румын провел шесть матчей, в том числе за Суперкубок Казахстана и в Лиге чемпионов. Под руководством англичанина выходил восемь раз на поле. После назначения Андрея Тихонова на пост главного тренера «Астаны» Ротариу принял участие лишь в двух встречах.

Стоит констатировать, что румын проиграл конкуренцию Тиграну Барсегяну и Марину Томасову.

Его контракт с «Астаной» рассчитан до конца 2022 года.

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Габриэль Энаке («Кызыл-Жар СК»)

Бывший полузащитник сборной Румынии в сезоне-2020 выступал за «Кызыл-Жар СК». Энаке провел шесть матчей в составе петропавловского клуба и забил два гола. Один из них в ворота «Шахтера» получился крайне эффектным.

Энаке не доиграл сезон. Румынским СМИ он сообщил, что самовольно покинул клуб и расторг контракт. В «Кызыл-Жар СК» это опровергли. Но затем контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. Осенью румын продолжил карьеру в «Стяуа» (Бухарест).

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