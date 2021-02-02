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16:57 (мск), источник: ТАСС

Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя»

ТАСС, 2 февраля. Главный тренер французского футбольного клуба «Марсель» Андре Виллаш-Боаш подал заявление об отставке. Комментарий тренера приводит газета L'Equipe.

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Источник: РИА "Новости"

На данный момент решения со стороны руководства клуба не последовало.

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«Я подал прошение об отставке, сказав, что не согласен со спортивной политикой клуба. Я ничего не хочу от “Марселя”. Мне не нужны деньги», — заявил португальский специалист.

«Марсель» после 20 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка. Команда проиграла три последних матча.

Виллаш-Боаш возглавляет команду с мая 2019 года. Также он тренировал португальские «Академику» и «Порту», с которым стал победителем Лиги Европы, английские «Челси» и «Тоттенхэм», китайский «Шанхай СИПГ» и российский «Зенит». С петербуржцами Виллаш-Боаш выиграл чемпионат России (2015), а также кубок (2016) и суперкубок (2015) страны.

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