Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя»
ТАСС, 2 февраля. Главный тренер французского футбольного клуба «Марсель» Андре
ТАСС, 2 февраля. Главный тренер французского футбольного клуба «Марсель» Андре
На данный момент решения со стороны руководства клуба не последовало.
«Я подал прошение об отставке, сказав, что не согласен со спортивной политикой клуба. Я ничего не хочу от “Марселя”. Мне не нужны деньги», — заявил португальский специалист.
«Марсель» после 20 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка. Команда проиграла три последних матча.