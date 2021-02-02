Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя»

На данный момент решения со стороны руководства клуба не последовало.

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«Я подал прошение об отставке, сказав, что не согласен со спортивной политикой клуба. Я ничего не хочу от “Марселя”. Мне не нужны деньги», — заявил португальский специалист.

«Марсель» после 20 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка. Команда проиграла три последних матча.