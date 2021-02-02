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15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
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18:35 (мск), источник: Sport24

«Реал» не купил ни одного игрока за последние 3 трансферных окна

В топовых европейских чемпионатах накануне закрылось зимнее трансферное окно.

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Мадридский «Реал» не порадовал своих болельщиков — клуб не приобрел ни одного футболиста. Более того, сливочные обходятся без покупок последние 3 трансферных окна.

В последний раз мадридский клуб совершал покупку футболистов в летнее трансферное окно 2019 года, когда «Реал» потратил на трансферы 355,5 млн евро.

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