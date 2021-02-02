«Реал» не купил ни одного игрока за последние 3 трансферных окна
В топовых европейских чемпионатах накануне закрылось зимнее трансферное окно.
В топовых европейских чемпионатах накануне закрылось зимнее трансферное окно.
Мадридский «Реал» не порадовал своих болельщиков — клуб не приобрел ни одного футболиста. Более того, сливочные обходятся без покупок последние 3 трансферных окна.
В последний раз мадридский клуб совершал покупку футболистов в летнее трансферное окно 2019 года, когда «Реал» потратил на трансферы 355,5 млн евро.