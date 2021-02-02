«Крумкачы» проиграли дзержинскому «Арсеналу» на футбольном турнире в Жодино
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два поединка прошли на предсезонном футбольном турнире «Белазовец-2021», сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два поединка прошли на предсезонном футбольном турнире «Белазовец-2021», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче 2-й группы дзержинский «Арсенал» взял верх над минскими «Крумкачамi» с минимальным преимуществом 1:0. Во втором поединке дублирующий состав минского «Динамо» взял верх над бобруйской «Белшиной» — 2:0.
Накануне на искусственном поле жодинского стадиона «Торпедо» состоялись встречи команд 1-й предварительной группы. Хозяева соревнований футболисты «Торпедо-БелАЗ» обыграли «Слуцк» с результатом 2:0, а во второй игре гродненский «Неман» оказался сильнее «Ислочи» из Минского района — 3:1. В среду, 3 февраля, здесь пройдут матчи второго тура — сначала торпедовцы сыграют с гродненской дружиной, а затем «Слуцк» будет соперничать с «Ислочью».
Групповой этап завершится 5 февраля, а 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.
Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты «Слуцка» победили «Смолевичи» со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский «Неман» одолел «Витебск» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).