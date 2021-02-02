Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:15
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
1.02
Бетис
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
3.02
Бордо
Лилль
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
19:29 (мск), источник: БЕЛТА

«Крумкачы» проиграли дзержинскому «Арсеналу» на футбольном турнире в Жодино

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два поединка прошли на предсезонном футбольном турнире «Белазовец-2021», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В стартовом матче 2-й группы дзержинский «Арсенал» взял верх над минскими «Крумкачамi» с минимальным преимуществом 1:0. Во втором поединке дублирующий состав минского «Динамо» взял верх над бобруйской «Белшиной» — 2:0.

Накануне на искусственном поле жодинского стадиона «Торпедо» состоялись встречи команд 1-й предварительной группы. Хозяева соревнований футболисты «Торпедо-БелАЗ» обыграли «Слуцк» с результатом 2:0, а во второй игре гродненский «Неман» оказался сильнее «Ислочи» из Минского района — 3:1. В среду, 3 февраля, здесь пройдут матчи второго тура — сначала торпедовцы сыграют с гродненской дружиной, а затем «Слуцк» будет соперничать с «Ислочью».

Групповой этап завершится 5 февраля, а 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты «Слуцка» победили «Смолевичи» со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский «Неман» одолел «Витебск» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0).

 Гороскоп на май 2020
Хозяева запечатлели спящих собак, но это превратилось в уморительный челлен
Все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге
«Марсель» уволил Андре Виллаш-Боаша из соображений безопасности
Миранчук в гостях у «Наполи»: Топ-5 ставок дня
Манчини сообщил о намерении покинуть пост тренера сборной Италии
Полузащитник «Спартака» перешел в «Химки» на правах аренды
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Промеса в «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь