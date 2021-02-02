Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:15
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
1.02
Бетис
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
3.02
Бордо
Лилль
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
20:24 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший правый защитник и символ клуба. Как Абзал Бейсебеков выступал за «Астану»

Защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков много лет был игроком «Астаны» и оставил заметный след в истории клуба. Корреспондент Vesti.kz вспомнил ключевые этапы карьеры этого футболиста.

Наверх

Отметим, что сейчас Бейсебеков пребывает без контракта, но несмотря на это был на первых сборах со столичным клубом. По информации источника, близкого к ситуации, «Астана» ведет переговоры с игроком.

Бейсебеков начал карьеру в «Астане» в 2009 году. Тогда клуб именовался «Локомотивом». Туда воспитанник «Кайрата» попал в возрасте 16 лет, уже будучи самым молодым дебютантом КПЛ. В «Локо» он стал еще и самым молодым автором гола в премьер-лиге.

В 2010 Бейсебеков выступал в «Кайрате», который вернулся в КПЛ после годичного пребывания в первом дивизионе. По иронии судьбы в матче первого тура против «Локомотива» тогда еще форвард «Кайрата» неудачно противодействовал Михаилу Рожкову и получив перелом руки, был заменен на 15-й минуте. Отметим, что в КПЛ-2010 Бейсебеков играл за «Кайрат» с другим старожилом «Астаны» Ненадом Эричем.

Правда Эрич в 2011 присоединился к столичному клубу, а Бейсебеков тогда отправился в устькаменогорский «Восток». В 2012 Бейсебеков вернулся в «Астану» и выиграл Кубок Казахстана. В ее составе он выступал на протяжении двух сезонов, а затем в начале 2014 был отдан в аренду в польскую «Корону» из Кельце, где также играл нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко. За этот клуб Бейсебеков провел четыре матча и забил один гол.

В конце мая 2014 он вернулся в столичный клуб, чтобы задержаться там на шесть с лишним лет — самые славные и результативные в плане завоевания трофеев времена в истории «Астаны» на данный момент. За этот период Бейсебеков вместе с клубом выиграл шесть чемпионств, четыре Суперкубка Казахстана и Кубок страны и стал вице-капитаном. Отметим, что в «Астане» Бейсебеков выступал не только на позиции правого защитника, но и играл в опорной зоне и на левом фланге обороны.

В 2018 году он был признан лучшим правым защитником чемпионата Казахстана по версии ПФЛК. А в начале 2019 болельщики «Астаны» признали его лучшим правым защитником в истории клуба.

В КПЛ-2020 он провел 17 матчей, забил один гол и сделал ассист. Правда, его мяч в ворота «Жетысу» был аннулирован из-за того, что талдыкорганцам засчитали техническое поражение за нарушение количества легионеров. А вот мяч в ворота «Динамо-Брест» в Лиге чемпионов был засчитан, но игроки «Астаны» вряд ли захотят вспоминать эту игру, в которой они оказались разгромлены — 3:6.

Осенью 2020 года Бейсебеков перешагнул отметку в 300 игр за «Астану». Он стал вторым после Эрича игроком в истории клуба, кому покорилось это достижение.

Безусловно, 27-летний игрок благодаря своему бэкграунду может стать лидером «Астаны». Но пока говорить об этом рано — сначала должна наступить ясность относительно его будущего.

Напомним, «Астана» в сезоне-2020 стала бронзовым призером чемпионата Казахстана. Гегемонию столичных прервал «Кайрат», выигравший «золото» впервые с 2004 года.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге
«Марсель» уволил Андре Виллаш-Боаша из соображений безопасности
Миранчук в гостях у «Наполи»: Топ-5 ставок дня
Манчини сообщил о намерении покинуть пост тренера сборной Италии
Полузащитник «Спартака» перешел в «Химки» на правах аренды
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Промеса в «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь