Лучший правый защитник и символ клуба. Как Абзал Бейсебеков выступал за «Астану»

Отметим, что сейчас Бейсебеков пребывает без контракта, но несмотря на это был на первых сборах со столичным клубом. По информации источника, близкого к ситуации, «Астана» ведет переговоры с игроком.

Бейсебеков начал карьеру в «Астане» в 2009 году. Тогда клуб именовался «Локомотивом». Туда воспитанник «Кайрата» попал в возрасте 16 лет, уже будучи самым молодым дебютантом КПЛ. В «Локо» он стал еще и самым молодым автором гола в премьер-лиге.

В 2010 Бейсебеков выступал в «Кайрате», который вернулся в КПЛ после годичного пребывания в первом дивизионе. По иронии судьбы в матче первого тура против «Локомотива» тогда еще форвард «Кайрата» неудачно противодействовал Михаилу Рожкову и получив перелом руки, был заменен на 15-й минуте. Отметим, что в КПЛ-2010 Бейсебеков играл за «Кайрат» с другим старожилом «Астаны» Ненадом Эричем.

Правда Эрич в 2011 присоединился к столичному клубу, а Бейсебеков тогда отправился в устькаменогорский «Восток». В 2012 Бейсебеков вернулся в «Астану» и выиграл Кубок Казахстана. В ее составе он выступал на протяжении двух сезонов, а затем в начале 2014 был отдан в аренду в польскую «Корону» из Кельце, где также играл нападающий сборной Казахстана Сергей Хижниченко. За этот клуб Бейсебеков провел четыре матча и забил один гол.

В конце мая 2014 он вернулся в столичный клуб, чтобы задержаться там на шесть с лишним лет — самые славные и результативные в плане завоевания трофеев времена в истории «Астаны» на данный момент. За этот период Бейсебеков вместе с клубом выиграл шесть чемпионств, четыре Суперкубка Казахстана и Кубок страны и стал вице-капитаном. Отметим, что в «Астане» Бейсебеков выступал не только на позиции правого защитника, но и играл в опорной зоне и на левом фланге обороны.

В 2018 году он был признан лучшим правым защитником чемпионата Казахстана по версии ПФЛК. А в начале 2019 болельщики «Астаны» признали его лучшим правым защитником в истории клуба.

В КПЛ-2020 он провел 17 матчей, забил один гол и сделал ассист. Правда, его мяч в ворота «Жетысу» был аннулирован из-за того, что талдыкорганцам засчитали техническое поражение за нарушение количества легионеров. А вот мяч в ворота «Динамо-Брест» в Лиге чемпионов был засчитан, но игроки «Астаны» вряд ли захотят вспоминать эту игру, в которой они оказались разгромлены — 3:6.

Осенью 2020 года Бейсебеков перешагнул отметку в 300 игр за «Астану». Он стал вторым после Эрича игроком в истории клуба, кому покорилось это достижение.

Безусловно, 27-летний игрок благодаря своему бэкграунду может стать лидером «Астаны». Но пока говорить об этом рано — сначала должна наступить ясность относительно его будущего.