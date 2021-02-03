Игрок «Барселоны» Серхи Роберто 26 раз сдал положительный тест на коронавирус

По данным источника, Серхи заразился коронавирусом в ноябре, когда получил мышечную травму правой ноги. При этом болезнь долго не отступала: 28-летний футболист сдал 26 положительных тестов, и лишь 27-й показал отрицательный результат.

В итоге Серхи Роберто не выходил на поле сперва из-за травмы, а затем из-за Covid-19 с 21 ноября по 31 января. В последний январский день он вышел на замену в середине второго тайма в игре 21-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (2:1).