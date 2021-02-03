Игрок «Барселоны» Серхи Роберто 26 раз сдал положительный тест на коронавирус
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто два месяца не мог вернуться на поле
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто два месяца не мог вернуться на поле
По данным источника, Серхи заразился коронавирусом в ноябре, когда получил мышечную травму правой ноги. При этом болезнь долго не отступала: 28-летний футболист сдал 26 положительных тестов, и лишь 27-й показал отрицательный результат.
В итоге Серхи Роберто не выходил на поле сперва