«Манчестер Юнайтед» со счетом 9:0 одержал победу в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Саутгемптон» в матче 22-го тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Саутгемптон» в матче 22-го тура Английской
Встреча прошла во вторник, 2 февраля, и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Аарон
«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 6 февраля дома сыграет с «Эвертоном». «Саутгемптон» в тот же день на выезде встретится с «Ньюкаслом».