«Манчестер Юнайтед» со счетом 9:0 одержал победу в матче АПЛ

Встреча прошла во вторник, 2 февраля, и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани, Антони Марсьяль, забивший дважды, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш и Даниэл Джеймс. Кроме того, у гостей автогол на свой счет записал Ян Беднарек. «Саутгемптон» заканчивал игру вдевятером, с поля были удалены два футболиста «святых».