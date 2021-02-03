«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Кубка Германии благодаря победе в дополнительное время
В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Падерборн».
В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Падерборн».
Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 3:2.
«Боруссия» начала матч достаточно активно, и уже на 6-й минуте ворота соперника распечатал Эмре Джан. Спустя 10 минут Джейдон Санчо удвоил преимущество своей команды. После этого «шмели» стали играть по счёту, а «Падерборн» получил плацдарм для атак. Гости долго пытались вскрыть дортмундскую оборону, и на 79-й минуте им это удалось — гол забил Юлиан Юстван.
Концовка основного времени складывалась весьма драматично. На 90+5-й минуте Эрлинг Холанд забил третий гол «Боруссии», но арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора
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Дортмундский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Германии. Своего соперника «Боруссия» узнает по итогам жеребьёвки.