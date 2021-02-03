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09:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Кубка Германии благодаря победе в дополнительное время

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Падерборн».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 3:2.

«Боруссия» начала матч достаточно активно, и уже на 6-й минуте ворота соперника распечатал Эмре Джан. Спустя 10 минут Джейдон Санчо удвоил преимущество своей команды. После этого «шмели» стали играть по счёту, а «Падерборн» получил плацдарм для атак. Гости долго пытались вскрыть дортмундскую оборону, и на 79-й минуте им это удалось — гол забил Юлиан Юстван.

Во время загрузки произошла ошибка.

Концовка основного времени складывалась весьма драматично. На 90+5-й минуте Эрлинг Холанд забил третий гол «Боруссии», но арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора из-за нарушения правил в атаке. На 90+8-й минуте скромный «Падерборн» сравнял счёт — вышедший на замену Принс Овусу реализовал пенальти, переведя игру в дополнительное время.

В экстра-таймах на первый план вышел уровень исполнительского мастерства, который у «Боруссии» значительно выше. В результате на 96-й минуте Эрлинг Холанд забил победный гол «шмелей».

Дортмундский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Германии. Своего соперника «Боруссия» узнает по итогам жеребьёвки.

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