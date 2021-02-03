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09:18 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» повторили рекорд АПЛ

«Саутгемптон» разгромно проиграл Манчестер Юнайтед в матче 22-го тура АПЛ. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.

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Этот результат — крупнейшая победа в истории Премьер-лиги. В 1995 году достижение установил как раз «МЮ», разгромивший с таким же счетом «Ипсвич». А в октябре 2019 года «Лестер» повторил рекорд, забив 9 безответных мячей тому же «Саутгемптону».

Благодаря этой победе «МЮ» сравнялся по очкам с лидирующим «Манчестер Сити» (у которого есть 2 игры в запасе) в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка за 22 матча. «Саутгемптон», в активе которого 29 очков после 21 матча, находится на 12-й строчке.

Манчестер Юнайтед
9:0
Первый тайм: 4:0
Саутгемптон
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