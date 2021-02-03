«Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» повторили рекорд АПЛ

Этот результат — крупнейшая победа в истории Премьер-лиги. В 1995 году достижение установил как раз «МЮ», разгромивший с таким же счетом «Ипсвич». А в октябре 2019 года «Лестер» повторил рекорд, забив 9 безответных мячей тому же «Саутгемптону».