«Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» повторили рекорд АПЛ
«Саутгемптон» разгромно проиграл Манчестер Юнайтед в матче 22-го тура АПЛ. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.
«Саутгемптон» разгромно проиграл Манчестер Юнайтед в матче 22-го тура АПЛ. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.
Этот результат — крупнейшая победа в истории
Благодаря этой победе «МЮ» сравнялся по очкам с лидирующим «Манчестер Сити» (у которого есть 2 игры в запасе) в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка за 22 матча. «Саутгемптон», в активе которого 29 очков после 21 матча, находится на 12-й строчке.