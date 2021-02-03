«Реал» поздравил Роналду, назвав его лучшим бомбардиром в истории футбола
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду оформил дубль в первом полуфинальном матче Кубка Италии против Интера. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринцев.
Форвард Ювентуса Криштиану Роналду оформил дубль в первом полуфинальном матче Кубка Италии против Интера. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринцев.
Теперь на счету Роналду 763 гола в официальных матчах за карьеру. Как сообщает Marca, Криштиану только сейчас обошел бразильца Пеле, а также австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана, которые за профессиональную карьеру забили по 762 гола, и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Голы Роналду распределяются следующим образом: 451 — за «Реал», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 87 — за «Ювентус», 5 — за «Спортинг» и 102 — за сборную Португалии.
20 января Роналду отличился в матче за Суперкубок Италии с «Наполи», забив свой 760-й мяч за карьеру. Некоторые СМИ уже тогда сообщили, что Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола, обогнав Бицана с его 759 голами (Пеле остался третьим с 757 точными ударами). В свою очередь, футбольная ассоциация Чехии эту статистику не признала.
Marca приводит другие подсчеты, в которые не входят голы, забитые Бицаном в резервных командах и региональных лигах. В пользу статистики от испанского издания говорит тот факт, что один из бывших клубов Роналду, «Реал», только сегодня поздравил игрока с выдающимся достижением.
«Лучший бомбардир в истории клуба также стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола. Наши поздравления», — гласит сообщение в твиттере мадридского клуба.