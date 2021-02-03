Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:30
Лидс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
2.02
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
90
Футбол. Зарубежный
2.02
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
12
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
09:28 (мск), источник: Sport24

«Реал» поздравил Роналду, назвав его лучшим бомбардиром в истории футбола

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду оформил дубль в первом полуфинальном матче Кубка Италии против Интера. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринцев.

Наверх
Источник: AFP 2020

Теперь на счету Роналду 763 гола в официальных матчах за карьеру. Как сообщает Marca, Криштиану только сейчас обошел бразильца Пеле, а также австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана, которые за профессиональную карьеру забили по 762 гола, и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Голы Роналду распределяются следующим образом: 451 — за «Реал», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 87 — за «Ювентус», 5 — за «Спортинг» и 102 — за сборную Португалии.

20 января Роналду отличился в матче за Суперкубок Италии с «Наполи», забив свой 760-й мяч за карьеру. Некоторые СМИ уже тогда сообщили, что Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола, обогнав Бицана с его 759 голами (Пеле остался третьим с 757 точными ударами). В свою очередь, футбольная ассоциация Чехии эту статистику не признала.

Marca приводит другие подсчеты, в которые не входят голы, забитые Бицаном в резервных командах и региональных лигах. В пользу статистики от испанского издания говорит тот факт, что один из бывших клубов Роналду, «Реал», только сегодня поздравил игрока с выдающимся достижением.

«Лучший бомбардир в истории клуба также стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола. Наши поздравления», — гласит сообщение в твиттере мадридского клуба.

 Милана Тюльпанова поиздевалась над бывшей женой Аршавина в ответ на оскорбления
Дочь Кафельникова в ужасе от жестокого избиения российской актрисы: «Уроды! Неадекватные животные»
«Манчестер Юнайтед» со счетом 9:0 одержал победу в матче АПЛ
Русский вундеркинд разрывает Америку. Свечников опять забил
Капризов ответил шайбой на гол Ничушкина, но проиграл (видео)
Удар по голове разозлил русского игрока НХЛ. Он ответил голом
Полузащитник «Спартака» перешел в «Химки» на правах аренды
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение в Мельбурне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь