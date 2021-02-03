Клуб КПЛ объявил о трансфере бразильского нападающего
Футбольный клуб «Кызыл-Жар СК» официально объявил о переходе 29-летнего бразильского нападающего Данило Алвеса.
Футбольный клуб «Кызыл-Жар СК» официально объявил о переходе 29-летнего бразильского нападающего Данило Алвеса.
О деталях контракта не уточняется, но, по данным Transfermarkt, он подписан до конца года.
Алвес карьеру начинал в 2011 году в составе клуба «Кишада». Выступал за албанский «Флямуртар», турецкий «Афьет Афьонспор», а также за бразильские клубы «Крисиуму», «Брагантино» и «Луверденсе». В 2019 году перешел в стан кокшетауского «Окжетпеса», в 27 матчах забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Прошлый год отыграл за корейский «Сувон».
Ранее петропавловцы продлили контракты с украинским защитником Артемом Барановским, аргентинским хавбеком Пабло Подио и российским голкипером Мирославом Лобанцевым, а также подписали черногорского легионера Дарко Зорича, казахстанских защитников Дмитрия Шмидта и Руслана Есимова.
«Кызыл-Жар СК» завершил сезон 2020 года на девятом месте. В межсезонье клуб по семейным обстоятельствам покинул главный тренер Вячеслав Руснак. Молдаванина сменил казахстанский специалист Андрей Карпович.