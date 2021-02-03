Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:30
Лидс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
2.02
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
90
Футбол. Зарубежный
2.02
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
12
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил о трансфере бразильского нападающего

Футбольный клуб «Кызыл-Жар СК» официально объявил о переходе 29-летнего бразильского нападающего Данило Алвеса.

Наверх
Источник: Reuters

О деталях контракта не уточняется, но, по данным Transfermarkt, он подписан до конца года.
Алвес карьеру начинал в 2011 году в составе клуба «Кишада». Выступал за албанский «Флямуртар», турецкий «Афьет Афьонспор», а также за бразильские клубы «Крисиуму», «Брагантино» и «Луверденсе». В 2019 году перешел в стан кокшетауского «Окжетпеса», в 27 матчах забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Прошлый год отыграл за корейский «Сувон».

Ранее петропавловцы продлили контракты с украинским защитником Артемом Барановским, аргентинским хавбеком Пабло Подио и российским голкипером Мирославом Лобанцевым, а также подписали черногорского легионера Дарко Зорича, казахстанских защитников Дмитрия Шмидта и Руслана Есимова.

«Кызыл-Жар СК» завершил сезон 2020 года на девятом месте. В межсезонье клуб по семейным обстоятельствам покинул главный тренер Вячеслав Руснак. Молдаванина сменил казахстанский специалист Андрей Карпович.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Манчестер Юнайтед» со счетом 9:0 одержал победу в матче АПЛ
Русский вундеркинд разрывает Америку. Свечников опять забил
Капризов ответил шайбой на гол Ничушкина, но проиграл (видео)
Удар по голове разозлил русского игрока НХЛ. Он ответил голом
Полузащитник «Спартака» перешел в «Химки» на правах аренды
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение в Мельбурне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь