Рашфорд побил достижение Кантона по голам за «Манчестер Юнайтед»

В матче АПЛ с «Саутгемптоном», завершившемся со счётом 9:0 в пользу «МЮ», 23-летний Рашфорд забил 83-й мяч за свою команду во всех турнирах. По этому показателю он опередил легенду клуба Эрика Кантона, на счету которого 82 гола.