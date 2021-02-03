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09:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Рашфорд побил достижение Кантона по голам за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд обошёл легенду клуба Эрика Кантона по количеству забитых за манкунианцев голов.

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Источник: AP 2020

В матче АПЛ с «Саутгемптоном», завершившемся со счётом 9:0 в пользу «МЮ», 23-летний Рашфорд забил 83-й мяч за свою команду во всех турнирах. По этому показателю он опередил легенду клуба Эрика Кантона, на счету которого 82 гола.

Ближайшая цель Рашфорда — Дэвид Бекхэм, у которого 85 голов. Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни — 253 гола.

После победы над «святыми» подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 22 матчах набрали 44 очка и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 12-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.

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Манчестер Юнайтед
9:0
Первый тайм: 4:0
Саутгемптон
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