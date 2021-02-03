Рашфорд побил достижение Кантона по голам за «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд обошёл легенду клуба Эрика Кантона по количеству забитых за манкунианцев голов.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд обошёл легенду клуба Эрика Кантона по количеству забитых за манкунианцев голов.
В матче АПЛ с «Саутгемптоном», завершившемся со счётом 9:0 в пользу «МЮ», 23-летний Рашфорд забил 83-й мяч за свою команду во всех турнирах. По этому показателю он опередил легенду клуба Эрика Кантона, на счету которого 82 гола.
Ближайшая цель Рашфорда — Дэвид Бекхэм, у которого 85 голов. Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни — 253 гола.
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