Раскрыты планы «Астаны» на Марка Гурмана
Футбольный клуб «Астана» собрался подписать казахстанского игрока Марка Гурмана. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Футбольный клуб «Астана» собрался подписать казахстанского игрока Марка Гурмана. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем
Отмечается, что столичная команда собирается подписать Гурмана
31-летний Гурман уже играл за «Астану» в сезонах 2010−2012 и 2016. Последние годы он провел в «Кайсаре». Также в его карьере были «Тобол», «Кайрат», израильские «Маккаби Ахи» и «Хапоэль» (Петах-Тиква).
За сборную Казахстана сыграл 26 матчей с 2011 по 2015 год.