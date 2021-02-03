Раскрыты планы «Астаны» на Марка Гурмана

Отмечается, что столичная команда собирается подписать Гурмана по-тихому, без шума. Хотя главный тренер не в восторге от этой идеи. Помешать этому может лишь реакция болельщиков. Но последние заняты другой «проблемой» — действиями под названием «не допустить возвращения Куата».

31-летний Гурман уже играл за «Астану» в сезонах 2010−2012 и 2016. Последние годы он провел в «Кайсаре». Также в его карьере были «Тобол», «Кайрат», израильские «Маккаби Ахи» и «Хапоэль» (Петах-Тиква).