Клуб КПЛ объявил о назначении экс-тренера сборной Армении

Минасян имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. Ранее работал со сборной Армении и клубами этой страны. Также в его активе — тренерская деятельность в костанайском «Тоболе».

В качестве наставника сборной Армении он достиг хороших успехов на международной арене — команда заняла третье место в квалификации Евро-2012, обыграв в группе Словакию (3:1 дома, 4:0 в гостях), Македонию (4:1) и сыграв вничью с Россией (0:0).

Также при нем сборная заняла пятое место в отборочной группе чемпионата мира-2014, а также поднялась с 103-го места на 34-е в рейтинге ФИФА.

На клубном уровне Минасян шесть раз становился чемпионом — четыре раза с «Пюником» и два раза с «Арарат-Арменией» в 2019—2020 годах. Кроме того, является обладателем Кубка Армении (дважды) и Суперкубка страны (трижды). Пять раз признавался лучшим тренером Армении.

«Я думаю, мы с вами сработаемся, — сказал он на встрече с командой. — С каждым игроком хотел бы провести индивидуальную встречу».

Помогать Минасяну будет его соотечественник Артур Мкртчян, с которым он работает в тандеме уже 10 лет.