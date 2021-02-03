Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:30
Лидс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
2.02
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
90
Футбол. Зарубежный
2.02
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
12
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
11:17 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил о назначении экс-тренера сборной Армении

Главным тренером «Тараза» стал Вардан Минасян. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что сегодня были улажены последние детали трудового контракта, после чего армянский специалист официально возглавил казахстанскую команду.

Наверх
Источник: Reuters

Минасян имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. Ранее работал со сборной Армении и клубами этой страны. Также в его активе — тренерская деятельность в костанайском «Тоболе».
В качестве наставника сборной Армении он достиг хороших успехов на международной арене — команда заняла третье место в квалификации Евро-2012, обыграв в группе Словакию (3:1 дома, 4:0 в гостях), Македонию (4:1) и сыграв вничью с Россией (0:0).

Также при нем сборная заняла пятое место в отборочной группе чемпионата мира-2014, а также поднялась с 103-го места на 34-е в рейтинге ФИФА.

На клубном уровне Минасян шесть раз становился чемпионом — четыре раза с «Пюником» и два раза с «Арарат-Арменией» в 2019—2020 годах. Кроме того, является обладателем Кубка Армении (дважды) и Суперкубка страны (трижды). Пять раз признавался лучшим тренером Армении.

«Я думаю, мы с вами сработаемся, — сказал он на встрече с командой. — С каждым игроком хотел бы провести индивидуальную встречу».

Помогать Минасяну будет его соотечественник Артур Мкртчян, с которым он работает в тандеме уже 10 лет.

Также полностью сформирован тренерский штаб клуба, куда вошли местные воспитанники Сергей Тагиев, Александр Кучма, Арслан Сатубалдин, Самат Наурызбаев. Они также были представлены игрокам.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Манчестер Юнайтед» со счетом 9:0 одержал победу в матче АПЛ
Русский вундеркинд разрывает Америку. Свечников опять забил
Капризов ответил шайбой на гол Ничушкина, но проиграл (видео)
Удар по голове разозлил русского игрока НХЛ. Он ответил голом
Полузащитник «Спартака» перешел в «Химки» на правах аренды
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение в Мельбурне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь